Covid-19, oltre 135mila accessi alla pagina web del Comune di Pordenone

Una sezione online aggiornata h24 con tutte le informazioni utili per aiutare i cittadini ad affrontare l’emergenza covid-19. L’ha aperta il Comune sul proprio sito lo scorso 23 febbraio. Ebbene, la rubrica ha registrato ad oggi oltre 135 mila accessi, un record assoluto che fa della pagina web comune.pordenone.it/coronavirus la più consultata di sempre del sito comunale.



Quasi doppiato il precedente primato di 72 mila accessi detenuto da un evento di tutt’altro genere, l’adunata degli alpini del 2014, mentre gli accessi allo speciale allerta meteo dello scorso novembre furono 60 mila. Più in generale, nel primo quadrimestre 2020 le visite al sito hanno toccato quota 533.000 contro le 322.400 del primo quadrimestre 2019.



Seguendo le diverse fasi della pandemia, dal lockdown parziale e totale alle recenti riaperture, la pagina comunale sul covid si è via via aggiornata con informazioni pratiche, Faq (le risposte alle domande frequenti)



normative nazionali, ordinanze regionali, guide e vademecum per la loro applicazione nella vita quotidiana. Pubblicate anche news e numeri utili, dai recapiti della protezione civile cittadina a quelli dei negozi per la spesa a domicilio, dal telefono per l’assistenza psicologica alle informazioni sui buoni spesa e sulla distribuzione delle mascherine.A curare la sezione speciale sono Alberto Parigi e Livio Martinuzzi dell’ufficio stampa del Comune. «Il sito municipale – osservano – ha costituito ancora una volta un punto di riferimento per i cittadini e, in questo caso, anche un aiuto concreto, fornendo informazioni cruciali. Un servizio ancora più apprezzato perché fondato su fonti ufficiali e certificate, in un momento in cui imperversavano fake news e notizie incontrollate».Da sottolineare anche le ben 35 mila visite alla pagina delle attività commerciali cittadine che durante la quarantena hanno fornito la spesa a domicilio, tra alimentari, ristoranti e altri negozi. Numeri che testimoniano l'utilità di questo servizio attivato a inizio marzo, con la raccolta delle segnalazioni da parte dei negozi, la verifica e la pubblicazione immediata. Le sezioni dei buoni spesa e delle informazioni sulla distribuzione delle mascherine hanno ricevuto invece circa 21.500 accessi ciascuna."I numeri – rimarca il sindaco Alessandro Ciriani - testimoniano che la comunicazione del Comune ha funzionato e funziona bene. Nel corso della lunga reclusione domestica c’era fame di informazioni, indicazioni e servizi fondamentali su come gestire l’emergenza. Ebbene, li abbiamo puntualmente forniti stando virtualmente vicini alla comunità in un momento in cui non ci si poteva incontrare fisicamente".Le informazioni del Comune per affrontare la pandemia hanno continuato a viaggiare anche sui canali social, tanto che i seguaci della pagina Facebook istituzionale sono cresciuti dai 15.800 del 23 febbraio ai quasi 20 mila di oggi. E’ rimasto attivo anche il servizio WhatsApp, che a maggio a superato i 10.500 iscritti, ed è stato utilizzato anche il canale Telegram, particolarmente indicato per le comunicazioni di emergenza.