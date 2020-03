Covid-19, spostamenti e attività consentiti all’interno del Comune di residenza

Posso uscire dalla mia abitazione per portare il cane? Posso andare dai miei genitori anziani per portare la spesa o per dare loro assistenza? Il servizio a domicilio è sempre consentito? Sono soltanto alcune delle domande che in questi giorni assillano molti di noi.

Ecco un vademecum redatto dalla Protezione Civile in cui potete trovare risposta a quesiti che vi assillano e ai dubbi che le ordinanze, man mano che vengono aggiornate, provocano.

Nel frattempo, cambia nuovamente il modulo per l’autocertificazione degli spostamenti e non è detto nemmeno che sia l'ultimo documento di una lunga serie. A confermarlo è stato il capo della Polizia, Franco Gabrielli, durante un'intervista a SkyTg24.

“Sono state fatte ironie - ha spiegato Gabrielli-, ma cambiano le disposizioni e noi dobbiamo aggiornare il modulo. I furbi, quelli che vogliono disattendere la legge vanno perseguiti con rigore e con estrema severità ma c’è una parte di cittadini che vive una condizione di necessità e questa necessità non sempre trova riscontro in un modulo. Bisogna intercettare le loro necessità, colpire i furbi ma aiutare le persone che hanno bisogno, che sono dalla nostra parte ma che sono messi in una posizione non corretta dalla mancata comprensione delle disposizioni".

In allegato, il modulo aggiornato in versione stampabile