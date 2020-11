Covid, carrozzeria di Remanzacco sanifica gratis i mezzi di soccorso

Di fronte all’emergenza sanitaria, ha subito risposto presente. E, già nella prima fase della pandemia, è scesa in campo per dare il proprio contributo a chi opera in prima linea. Parliamo della Carrozzeria Revolution Team di Remanzacco, attiva nel settore delle riparazioni auto dal 2003, che ha deciso di sanificare gratuitamente ambulanze e mezzi delle forze dell’ordine, della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e della Pubblica assistenza in genere.

“Abbiamo subito dato la nostra disponibilità ad aderire alla campagna nazionale lanciata dall’associazione di cui facciamo parte, la Detailing Italia”, spiega Simone Samaro di Revolution Team. “Il trattamento, certificato dal Ministero della Salute, avviene mediante l’ozono, che permette di rendere inattivo il Covid-19, distruggendo la sua membrana protettiva. Ma con questa sanificazione possiamo eliminare anche il 99% di batteri, muffe e agenti patogeni che si trovano all’interno dall’abitacolo”.

La carrozzeria effettua la disinfezione dei punti di contatto (volante, pomello, maniglie e cinture) con prodotti professionali e certificati che, assieme all'ozono, permettono di rendere sicuro l'interno dei mezzi in particolare per chi trascorre molto tempo all’internodei mezzi di servizio.