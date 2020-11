Covid, decessi in aumento in metà regione

Per ora ce la siamo cavata. E’ la considerazione che sorge spontanea nel leggere i dati sui decessi dei primi otto mesi del 2020, pubblicati dall’Istat. La nostra regione, tra quelle del Nord Italia, ha registrato il minor incremento di perdite (in totale 10.078) con un aumento dello 0,4%, dato distante anni luce dal 38% in più fatto segnare dalla Lombardia o dal 18,2% del Trentino-Alto Adige. Inutile dire che sul vertiginoso aumento dei decessi nel Nord ha inciso in maniera preponderante la pandemia che si è aggiunta ad altre cause di morte: anche da questo punto di vista i friulani sono stati bravi (o fortunati, dipende dai punti di vista) riuscendo a limitare i danni e anzi, in due province, addirittura a ridurre le perdite.



Il territorio più colpito

D’altro canto, il territorio giuliano, che evidenzia la percentuale in aumento più elevata sconta la circostanza che Trieste presenta una densità di popolazione molto più elevata che nel resto della regione, oltre al non trascurabile dettaglio che ha una popolazione con un’età media più avanzata che altrove. La lettura dei dati richiede una certa attenzione per un motivo molto semplice: soprattutto quando si parla di Comuni molto piccoli, dove i numeri sono per forza di cosa ridotti, basta davvero poco per avere variazioni in aumento o in diminuzione, ma la scelta è stata di privilegiare comunque nell’infografica che accompagna questo servizio le percentuali, anche quando riguardano appunto realtà territoriali limitate. Da sottolineare che il raffronto è stato fatto con la media calcolata sui decessi dal 2015 al 2019.



Le cure mancate

L’intenzione iniziale era anche comprendere se e quanto abbia inciso l’emergenza Covid sula gestione ordinaria della Sanità, perché una delle maggiori preoccupazioni e, al tempo stesso, uno dei concetti usati più di frequente dagli scettici riguarda il fatto che, a causa della pandemia, ci si dimentica di tutti gli altri malati con il risultato che potrebbe causare più decessi questo fattore del virus stesso.Al momento i dati diffusi dall’Istat non evidenziano questo problema, ma probabilmente è troppo presto per avere elementi attendibili, tanto più che purtroppo stiamo affrontando la seconda ondata.