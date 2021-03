Questo pomeriggio, martedì 9 marzo, si è tenuto a Udine il webinar dal titolo: Covid e lavoro: impatto sulla realtà femminile.



Sono intervenute l’europarlamentare Elena Lizzi, l’Assessore al lavoro della Regione FVG Alessia Rosolen, Elisa Asia Battaglia, Assessore alle pari opportunità del Comune di Udine, Marilena Bernobich, Assessore alle pari opportunità del Comune di Gorizia e Teresa Dennetta, avvocato del punto di ascolto.



“La pandemia che stiamo vivendo - ha sottolineato l’Assessore alle pari opportunità del Comune di Udine Elisa Asia Battaglia - rischia di aggravare ulteriormente la disparità che da sempre la donna paga a livello lavorativo. Per questo, in occasione di questo 8 marzo, il primo da quando la pandemia è stata proclamata ufficialmente, abbiamo ritenuto di porre l’accento su questo tema perché da sempre la questione femminile passa dalla condizione lavorativa. Non solo: dobbiamo fare in modo di trasformare questa situazione in un’opportunità, anche attraverso un utilizzo intelligente e inclusivi delle possibilità offerte dagli strumenti digitali”.



“L’emergenza sanitaria ancora in corso - ha aggiunto l’Assessore alle pari opportunità del Comune di Gorizia Marilena Bernobich - ha causato pesanti ripercussioni non solo sulla salute ma anche in diversi ambiti e contesti della vita, in particolare nel mondo del lavoro. Si tratta di una situazione già critica che la pandemia ha amplificato: lavori più precari e meno pagati e l'assistenza e la cura della famiglia che è ancora in gran parte sulle spalle delle donne. Sono aumentati anche i casi di depressione, attacchi di panico, violenza di genere e, guardando i dati del 2020 forniti dal Punto di Ascolto Anti Mobbing di Gorizia, sono aumentate anche le consulenze legare al lavoro agile in emergenza”.