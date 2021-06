Covid, le notizie che cambiano il mondo

Come sono stati narrati in diversi Paesi l’inizio del contagio da Covid-19 e la pandemia, un momento storico che ha prodotto cambiamenti epocali? Su questo tema il dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società (Dill) dell’Università di Udine organizza un seminario internazionale in lingua inglese dal titolo Covid- 19. Le notizie che cambiano il mondo. Aperto a tutti gli interessati, l’appuntamento è online lunedì 14 giugno dalle 14.30 alle 16. Per partecipare basta compilare il modulo di iscrizione a questo indirizzo.

"L'obiettivo del webinar – spiegano gli organizzatori, Nicola Strizzolo e Claudio Melchior del Dill – è di aiutare la comprensione delle direzioni diverse intraprese dai media stessa e delle scelte di intervento nelle rispettive nazioni. Gli aspetti comunicativi, si integrano ad aspetti gestionali, politici, razionali, emozionali, di accettazione, dubbio o rifiuto dell'emergenza. Gli operatori dei media hanno una grande responsabilità verso il pubblico e le Istituzioni: il loro compito è di ridurre l'incertezza attraverso l'informazione, partendo dall'incertezza dimostrata, se non anche provocata, da politici e scienziati".

Nel corso del seminario saranno presentate le narrazioni mediali dei primi casi di Coronavirus in 5 Paesi: Croazia (Damir Jugo e Ivana Schildenfeld - Edward Bernays University College, Zagreb), Italia (Claudio Melchior - Università degli Studi di Udine), Polonia (Urszula Soler - The John Paul II Catholic University of Lublin e Mariusz Busiło – The Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications), Slovenia (Uroš Pinterič - University in Trenčin, Slovakia). Modererà Nicola Strizzolo.