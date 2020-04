Covid, mascherine nelle farmacie comunali di Pordenone

Il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, nel consueto video di aggiornamento pubblicato sui social, ha ricordato che nelle farmacie comunali sono disponibili mascherine e ringraziato le associazioni e le persone che stanno aderendo al suo appello a diventare volontari per la città.

"Le farmacie comunali sono approvvigionate di mascherine per cui chi ha bisogno può acquistarle”. Nelle farmacie gestite dal Comune (via Montereale 61, via Cappuccini 11, viale Grigoletti 1) sono in particolare disponibili migliaia di mascherine monouso e qualche centinaio di stoffa lavabili.



Progetto volontariato

Il sindaco Ciriani, nei giorni scorsi, aveva lanciato un appello alla città “al fine di accrescere ancora di più il grande tessuto di volontariato a disposizione della comunità in questo difficile momento. Ringrazio le tante persone e associazioni che hanno già aderito, come l'associazione sportiva Skorpion che ha ripulito la zona del palazzetto dello sport, sgravando il Comune da tale compito”. Chi desidera aderire al progetto di volontariato, per svolgere piccoli lavori di manutenzione, assistenza sociale o altro, può scrivere a sindaco@comune.pordenone.it