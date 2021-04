Covid, sostegno psicologico e tecnologie digitali

Non soltanto l’attivazione di modalità di assistenza e consulenza a distanza, l’allargamento degli orari di sportello e l’apertura di nuovi recapiti. Federconsumatori e Adiconsum, le due principali associazioni di tutela dei consumatori attive in regione, hanno avviato anche altri progetti specifici per aiutare i cittadini del Friuli Venezia Giulia ad affrontare una sfida senza precedenti come quella posta dalla pandemia.

I più importanti, attivati su bando del ministero dello Sviluppo economico e con il sostegno della Regione, sono quelli lanciati sul fronte del sostegno psicologico e dell’utilizzo delle tecnologie digitali.

"Se l’emergenza Covid – spiegano i presidenti regionali Angelo D’Adamo (Federconsumatori) e Giuseppe De Martino – ha impresso una fortissima accelerazione all’e-commerce e in generale al ricorso alle nuove tecnologie digitali, dalla scuola al rapporto con la pubblica amministrazione, un altro impatto certo è anche quello che sta determinando in termini di stress, peggioramento della qualità della vita e delle relazioni sociali. Non a caso sono proprio questi i due versanti sui quali sono concentrati i nostri principali progetti in corso".

Per illustrarli, e con particolare riguardo alle attività sul fronte del sostegno psicologico, Federconsumatori e Adiconsum terranno una conferenza stampa online in programma giovedì 15 aprile alle 11.