Covid, sta vincendo l'ingiustizia sociale

Il peso della crisi è mal distribuito: qualcuno ha visto il proprio reddito azzerato, altri hanno perso il lavoro e sono già certi che non lo rivedranno più. Qualcuno, invece, non solo non sta soffrendo difficoltà economiche, ma sta accumulando risparmi vista l’impossibilità di spendere i soldi che guadagna.



La gestione della pandemia sta generando una profonda ingiustizia sociale, perché le conseguenze economiche stanno colpendo in maniera molto differente i cittadini. C’è un profondo divario non solo tra settori, ma anche tra categorie di lavoratori. Divario che l’intervento pubblico non riesce o non sa colmare.



Abbiamo, quindi, voluto dare la percezione numerica e visiva di come la nostra comunità regionale è oggi suddivisa (un aiuto prezioso nell'elaborazione dei dati è giunto da Alessandro Russo dell'Ires Fvg). Chi è già in pensione, ovviamente, non ha visto intaccare il proprio reddito. Stesso destino per i dipendenti pubblici, in cui troviamo sia chi è in ‘trincea’, come i sanitari, sia chi è a riposo pagato. Gli intoccabili in Friuli-Venezia Giulia sono 440mila.



Qualche problema lo stanno subendo gli ‘sfiorati’ dalla crisi, lavoratori cioè in settori che hanno continuato a trainare nonostante alcune fasi altalenanti determinate da costrizioni sanitarie (dalle costruzioni alle banche); un totale di 187mila persone.Peggio è andata alla categoria dei ‘decimati’ in cui possiamo inserire lavoratori agricoli e domestici, parasubordinati e artigiani, ma anche tutti i dipendenti di aziende del commercio, per un complessivo di oltre 178mila. E, infine, ci sono i ‘colpiti e affondati’: circa 117mila lavoratori. Dentro ci sono commercianti, ma anche collaboratori occasionali, per non parlare dei lavoratori di aziende della ristorazione, alberghi, agenzie di viaggio e attività artistiche.Gli aiuti pubblici ci sono certo. Basti pensare che nella nostra regione la cassa integrazione coinvolge 21.832 lavoratori equivalenti (cioè a quanti posti di lavoro full time corrisponde il totale delle ore), che in molti casi però va a compensare non più della metà dello stipendio normale. Per professionisti e imprenditori, invece, ci sono i ristori, che si traducono però in pochi spiccioli… sempre che si abbia il codice Ateco giusto.