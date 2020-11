Covid, Udine attiva lo Stato di preallarme

A Udine prende il via la fase di preallarme per la gestione dell’emergenza Covid-19. Dopo il confronto tra le parti coinvolte nella gestione dell’emergenza tenutosi di lunedì 9 novembre, si è optato per la disposizione della fase di preallarme che prevede opere di Sanità e assistenza sociale, volontariato, la messa a disposizione di materiali e mezzi, servizi essenziali e attività scolastica e assistenza alla popolazione. Saranno resi disponibili alla cittadinanza i servizi di assistenza e supporto necessari al superamento delle difficoltà legate al propagarsi dell’epidemia.

E' prevista anche una riunione settimanale alla quale parteciperanno tutti i referenti delle funzioni attivate e gli Assessori del Comune alla Sanità, Assistenza sociale, Rapporti con l'Università di Udine, Giovanni Barillari e all'Edilizia privata, Servizi demografici e statistica, Cimiteri e onoranze funebri, Sicurezza, Polizia locale, Alessandro Ciani.