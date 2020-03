Cramars, la montagna non si ferma

In una situazione attuale che, in ogni ambito, ha letteralmente ha stravolto le regole del gioco, Cramars - cooperativa per la formazione professionale, lo sviluppo locale e l’innovazione sociale in Carnia e nell’Alto Friuli – sceglie ancora una volta la strada dell’innovazione per reagire.

Tutto lo staff della cooperativa si è attivato e lavora dalla propria abitazione per garantire il maggior numero di servizi possibili.



Primo fra tutti l’Informagiovani, l’importante attività che Cramars svolge per conto del Comune di Tolmezzo, per il quale la responsabile del progetto è a disposizione per colloqui individuali su Skype e protagonista, due volte la settimana sulla pagina Facebook della cooperativa Cramars, - https://www.facebook.com/cramars/ - di interessanti video pillole di orientamento con le quali dispensa utili consigli per cercare lavoro, anche in questo periodo.



Inoltre, la cooperativa ha raccolto la lodevole disponibilità dei suoi docenti per la sperimentazione di alcuni corsi a distanza: si parte con la conversazione in lingua inglese e tedesca già nei prossimi giorni.



Non solo, in collaborazione con Video Tele Carnia, Cramars presenta quest’anno l’evoluzione di Innovalp, il festival per le idee della montagna che la cooperativa ha ideato. Si tratta di tre trasmissioni – registrate prima dell’emergenza - in onda sul canale 690 tutti i giovedì di aprile alle 21: “Atlante della Montagna”, con l’esposizione dei dati statistici raccolti da Cramars che fotografano la situazione socio-economica delle Terre Altre friulane; “Anziano fragile: verso un welfare comunitario di montagna”, che illustrerà le attività svolte da Cramars nel campo della formazione sulla cura dell’anziano e sulle demenze; “Libri da leggere: due incontri con gli autori”, in cui verranno presentati i libri “I margini al centro: l’Italia delle aree interne tra fragilità e innovazione” del Professor Giovanni Carrosio dell’Università agli Studi di Trieste e “La voce dei Sindaci delle Aree Interne: problemi e prospettive della Strategia Nazionale” di Sabrina Lucatelli, Vicepresidente OCSE per i territori rurali e già Coordinatrice della Strategia Nazionale Aree Interne.