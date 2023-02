Crazy Bob, Tarvisio pronta a fare squadra

Continua spedita la marcia di avvicinamento al grande appuntamento con la Crazy Bob, la manifestazione più pazza dell’Inverno che celebra l'ingegno, la fantasia e lo spirito del sano divertimento, pronta a tornare eccezionalmente per il secondo anno consecutivo nelle giornate del 18 e 19 marzo sulle nevi di Tarvisio.

In questi giorni l’Associazione Crazy Bob che organizza dai primi anni Duemila l’evento, ha incontrato gli operatori economici, le associazioni e gli amministratori locali nella sala consiliare del comune di Tarvisio, per fare il punto sulla fase organizzativa della Crazy Bob e la Crazy Color Race che animeranno la località della Valcanale il 18 e 19 marzo.

Erano presenti il presidente di Aps Crazy Bob Quaglia Attilio, gli amministratori del comune di Tarvisio con il Sindaco Renzo Zanette, l’assessore alle attività produttive Mauro Zamolo, l’assessore al commercio e turismo Serena De Simone, l’assessore allo Sport Mauro Muller, la consigliera con delega agli eventi Alessandra Visconti e i funzionari dell’ufficio tecnico del Comune.

Sono intervenuti anche i rappresentanti di Confcommercio moda Tarvisio, e dell’associazione Commercianti di via Roma, che hanno proposto un’iniziativa promozionale da abbinare in sinergia alla Crazy Color Race, la corsa/camminata colorata non competitiva in programma sabato 18 marzo, con arrivo in via Roma cuore pulsante della cittadina della Valcanale.

Piena collaborazione è stata espressa da Alessandro Spaliviero direttore operativo PromoturismoFvg per il polo di Tarvisio, partner tecnico della manifestazione e da Angelo Sarbasini, responsabile della Polizia locale di Tarvisio, che dovrà gestire il piano operativo della viabilità durante la due giorni.

Erano presenti anche gli organizzatori della Tarvisio Winter Trail, manifestazione che si svolgerà sabato 11 marzo, che hanno proposto una collaborazione sinergica nella promozione dei due eventi.

Il presidente Quaglia Attilio ha presentato le varie fasi organizzative della Crazy Bob, rimarcando la fondamentale collaborazione ottenuta da tutti gli attori presenti in sala.

Ancora una volta saranno i Campi Duca d’Aosta adospitare il percorso di gara e ad accogliere le squadre e i loro tifosi. Ricordiamo che ci sarà tempo fino al 6 marzo prossimo per far parte della competizione. Sarà caccia a contendersi il trofeo della Crazy Bob previsto nella mattinata di domenica 19 marzo, a partire dalle 10, sulle piste del comprensorio tarvisiano. Creatività, ingegno, sistemi frenanti, humor e affiatamento saranno gli ingredienti della competizione. Possono partecipare tutti i maggiorenni in squadre da 2 a 5 elementi. Ogni squadra dovrà portare i colori di un pubblico esercizio, di un’associazione culturale o di una società sportiva.

Ma la festa inizierà appunto sabato 18 marzo, con il primo evento collaterale, la seconda edizione della “Crazy Color Race”, una passeggiata “colorata” di circa 2 chilometri, con partenza sempre dall’area Duca d’Aosta e arrivo in centro in piazza Unità d’Italia a Tarvisio, attraverso un attraversamento tra i campi da golf. Iniziativa dedicata alle famiglie e non solo con diversi momenti di animazione grazie alla collaborazione degli esercenti e commercianti tarvisiani.

Per tutti gli eventi, le informazioni e le iscrizioni sono a disposizione i canali social della Crazy Bob e il sito internet www.crazybob.it e il numero di telefono + 39 391/3462090.