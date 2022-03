Cresce il bosco urbano tra il parco Moretti e il Cormor

Cresce il bosco urbano di via Quarto, il corridoio ecologico udinese tra il parco Moretti e il Cormor. Questa mattina sono stati piantati 35 alberi su iniziativa del Lions Club Udine Duomo e del Comune di Udine: nove aceri campestri, cinque frassini maggiori, nove carpini bianchi, sei olmi campestri e sei farnie.

A rappresentare l’amministrazione comunale, il vicesindaco Loris Michelini: “Ogni albero che nasce è metafora di speranza – ha detto – e questa amministrazione porta avanti con orgoglio la svolta verde della città. Queste 35 nuove piante si inseriscono in un programma più vasto che in via Quarto porterà a valorizzare i percorsi verdi. L’opera è stata inserita nel bilancio comunale approvato di recente e costituisce un punto di ritrovo per i ragazzi e per le scuole. Ringrazio il Lions Club per questa bellissima iniziativa”.

Il Presidente del Lions Club Udine Duomo Antonio Marinelli ha ricordato che “in undici anni sono stati piantati 237 alberi. Colgo l’occasione per porgere un saluto a nome di tutti gli amici e dei soci e per ringraziare l’amministrazione comunale. Anno dopo anno, l’iniziativa si consolida e assume una rilevanza sempre maggiore anche dal punto di vista simbolico”.

Una ventina di persone ha presenziato alla piantumazione degli alberi.