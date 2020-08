Cresce il numero dei colombi, a Pordenone scatta il piano anti-proliferazione

"In alcune zone della città è aumentata la popolazione dei colombi oltre la soglia prevista dal piano di contenimento regionale - commenta l’assessore all’ambiente del Comune di Pordenone, Stefania Boltin - pertanto è necessario intervenire per impedirne la proliferazione con metodi farmacologici. Esperienze positive già in atto in altre realtà italiane hanno indirizzato Gea e l’Amministrazione Comunale verso questo tipo di strategia di contenimento, attraverso l’uso di un farmaco antifecondativo, contenuto in chicchi di mais, che non presenta alcuna tossicità per i colombi, gli animali in generale, la popolazione cittadina e non nuoce all’ambiente. Questo trattamento riduce la schiusa delle uova, per cui nell’arco di due o tre anni assisteremo a un sensibile calo della popolazione dei volatili in città grazie al controllo delle nascite".

È un intervento attuato per evitare la trasmissione di alcune malattie di cui i colombi sono portatori, ma anche per prevenire i danni procurati all’arredo urbano dal guano depositato e solidificato.

In questi giorni, il personale incaricato da Gea ha dato inizio alla somministrazione del mangime antifecondativo nei luoghi di maggior concentrazione dei colombi in città.

La prima fase del piano d’intervento prevede di distribuire i chicchi di mais, nelle prime ore del mattino, in via Mazzini, nelle piazze San Marco, Risorgimento, Ellero dei Mille, XX Settembre, Don G. Lozer, nelle piazzette N. Bixio e Giustiniano, al Parco Galvani e nel giardino del Centro Studi.

Naturalmente, prima di procedere con il trattamento, il Comune ha coinvolto l'Azienda sanitaria e incaricato alcuni esperti, tra questi l'ornitologo Roberto Taiariol, il professor Paolo Pietro Albonetti dell'Università di Genova e il veterinario Marco Pellizzari, per studiare il fenomeno nella sua interezza e definire uno specifico programma di intervento.

L’Assessora Boltin ribadisce che Pordenone "è città amica degli animali", ma in questo caso chiede la collaborazione dei cittadini invitandoli "a non distribuire cibo ai volatili, in particolare nelle aree interessate dall’intervento, poiché ne potrebbe vanificare l’efficacia".