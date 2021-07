Cresce l'attività della Polizia locale di Ronchi

Attività sempre più intensa in tutti i settori, nel primo semestre del 2021, per la Polizia locale di Ronchi dei Legionari. I dati presentati dalla comandante, commissario Paola Trinco, parlano chiaro. Sono stati 776 i verbali emessi per violazione delle norme del codice della strada, contro i 544 dello stesso periodo del 2020, mentre 9 quelli per violazioni ai regolamenti comunali. Sempre sul fronte della viabilità da registrare 25 attività di controllo con il telelaser e con il nuovissimo autoscan per la verifica della copertura assicurativa e dei collaudi, 2 gli incidenti stradali rilevati e ben 57 le ordinanze emesse per quel che riguarda il codice della strada. Intensa anche l'attività sul fronte ambientale.

Sono stati ben 120, infatti, i controlli ed i sopralluoghi riguardanti l'abbandono di rifiuti, anche l'ambiente più in generale, le affissioni ed i cantieri. Ma non solo. Gli agenti del comando ronchese, infatti, hanno effettuato ben 379 accertamenti anagrafici, contro i 357 del primo semestre del 2020, interrottisi in passato con il passaggio in zona rossa. E proprio sul fronte del Covid la Polizia locale ronchese ha svolto 3 controlli ad attività commerciali, tutti sanzionati, ai quali si aggiungono 9 verbali emessi nei confronti di persone che hanno violato gli obblighi imposti dallo Stato.

Sono poi stati eseguiti 31 atti di carattere economico- finanziario, emesse 9 notizie di reato, 15 notifiche per la Procura o la Prefettura e trattati 17 procedimenti per oggetti smarriti o ritrovati.

E, ancora, 37 le cessioni di fabbricato e 52 le dichiarazioni di ospitalità trattate e controllate. Nel corso del primo semestre è aumentata anche l'attività di controllo delle immagini raccolte dal tessuto di videosorveglianza cittadino. Sono state 26, infatti, le specifiche indagini svolte proprio attraverso la visione delle 43 telecamere.

“Un'attività intensa – ha commentato l'assessore, Roberto Fontanot – sintomatica del nuovo corso e dell'impulso dato, ma significativa anche per quel che riguarda la collaborazione con altri enti o servizi. Un servizio sempre più moderno ed all'altezza dei tempi, con nuove strumentazioni e che, entro l'anno, si arricchirà di un nuovo agente. Anche nel 2022 contiamo di mettere mano alla pianta organica con una nuova assunzione”.

Non solo bilanci. La comandante della Polizia locale di Ronchi dei Legionari, commissario Paola Trinco, guarda avanti. Anche e soprattutto per ottimizzare il servizio, renderlo più efficiente ed ascoltare le istanze dei cittadini. Ecco perchè il territorio comunale è stato suddiviso in 4 settori, affidati ognuno ad un agente, i quali saranno costantemente monitorati e controllati. Non solo per il rispetto del codice della strada, per il cui servizio sono state individuate delle postazioni in sicurezza, sia per le agenti, sia per gli automobilisti. Una sorta di vigile di quartiere che ha, quale obiettivo principale, quello di essere sempre più vicini alla gente.