Cresce l'interesse per Casa Moderna

Chi è alla ricerca di porte e serramenti, chi ha bisogno di sostituire la caldaia o l’impianto di illuminazione o trovare vernici speciali per esterni… chi pensa a come rendere più vivibile il terrazzo e la veranda anche in questa stagione, chi pensa ad una nuova cucina o agli elettrodomestici di ultima generazione… Denominatori comuni che caratterizzano la domanda e l’offerta in fiera sono: innovazione, risparmio energetico e design inteso come valore estetico e funzionale. Tutti hanno tanti buoni motivi per visitare Casa Moderna, che anche in questi giorni feriali sta registrando una importante e significativa presenza di visitatori, attenti e molto rispettosi delle norme anticontagio.

Nel dibattito di oggi su reale o virtuale e su come saranno le fiere di domani e la Casa Moderna del futuro sono intervenuti Lucio Gomiero, amministratore unico di Udine e Gorizia Fiere S.p.a. e direttore generale di PromoturismoFvg, Roberto Lizzi, Direttore Commerciale Snaidero, Fabio Passon, Presidente Comitato Giovani Imprenditori della Cciaa Pn Ud e Fabio Turchini, Presidente Eupragma Srl, moderati dal giornalista Michele Scozzai. E’ emerso che saranno la convivenza e l’interazione fra queste due modalità a tracciare la strada consentendo alle fiere di continuare ad essere leva strategica della politica economica - industriale e, alle aziende, di non perdere un’occasione irrinunciabile come sono le fiere.

La quarantena obbligatoria legata all’emergenza coronavirus ci ha fatto capire come per resistere all’isolamento serva una sfida globale, che abbracci sostenibilità, sicurezza, stili di vita, abitudini e spazi. In questi mesi ci siamo accorti dell’importanza dell’ambiente domestico, dopo averlo vissuto per anni quasi come un albergo, riducendolo all’essenziale, perché la vita era fuori, per strade e piazze, e svuotandolo di servizi. L’effetto movida ha condizionato il rapporto con l’abitazione, salvo poi riscoprire le scale, utili anche per l’esercizio fisico, il giardino, il balcone terrazzato, le stanze ben delimitate per poter applicare la didattica online e lo smart working, elementi – questi ultimi – che rivedono le moderne zone living tipo open space. Il forno e la cucina, la scuola, l’ufficio, la palestra rientrano nelle nostre case rivisitandole e mutando il nostro modo di viverle.

Lavoro e Scuola, Palestra e Benessere, Cucina e ricette: le nuove dimensioni del vivere e dell’abitare in tre Focus/Incontri che Casa Moderna promuove in collaborazione con Cluster Arredo, presente in fiera con una selezione di prestigiose aziende del settore legno – casa – arredo pe metetre in risalto la qualità, le nuove frontiere e la dinamicità della manifattura arredo regionale.

I tre Focus, moderati dal Direttore del Cluster Carlo Piemonte, si tengono nell’area eventi del padiglione 6 rivolgendosi sia ai professionisti del settore che al pubblico della manifestazione. Il primo è in programma domani (mercoledì 7 ottobre) alle 17.00 su “Home office e sistema casa: un ambiente che si trasforma” con gli interventi di Filippo Saponaro, architetto, Cristian Malisan, designer Studio Malisan e Marco Tenani, export executive DVO.

All’apertura del workshop parteciperà anche, in collegamento con Milano, il nuovo Presidente della Fondazione ADI Collezione Compasso d’Oro, Umberto Cabini, imprenditore che dal 1974 conduce l’azienda di famiglia, la Cabini & Co. fondata nel 1961.

Casa Moderna prosegue fino a domenica 11 ottobre. Fino a giovedì ingresso gratuito previa registrazione online su www.promocasamoderna.it da utilizzare anche per l’ingresso a 3 euro da venerdì a domenica. Maggiori info su www.casamoderna.it