Cresce la rete dei Comuni aderenti al servizio Carta Giovani

Continua a crescere e viene rilanciata con l’adesione anche dei Comuni di Fiume Veneto e di Pasiano di Pordenone, la Rete Carta giovani, ideata dall’Assessorato alle politiche giovanili del Comune di San Vito già nel 2012. I due paesi citati vanno quindi ad aggiungersi a quelli di Casarsa, Cordovado, Sesto al Reghena, Azzano Decimo, Valvasone Arzene, San Martino al Tagliamento, Pravisdomini, Morsano al Tagliamento, Zoppola e naturalmente San Vito al Tagliamento, cui spetta il ruolo di ente capofila.

“Complice anche la dismissione delle province, enti cui era un tempo demandato il coordinamento in materia - prende la parola l’Assessore Carlo Candido - il Comune di San Vito è di fatto divenuto il punto di riferimento a livello regionale per quanto riguarda le politiche giovanili, proponendo progetti e iniziative che coinvolgono comuni appartenenti a un’area vasta, oltre a promuovere incontri periodici di aggiornamento per gli operatori dei vari enti”.

Nei giorni scorsi si sono riuniti a San Vito gli amministratori dei comuni coinvolti insieme ai rappresentanti di altri enti e servizi che in questi anni hanno partecipato alla Rete: Concentro, l’azienda speciale della Camera di Commercio, il Consorzio Ponterosso, l’Asfo tramite il Serd, i Servizi sociali dei Comuni, la Regione Fvg, il Csm, il Consultorio Familiare, la Neuropsichiatria infantile e le Scuole di San Vito (Isis “P. Sarpi”, Le Filandiere e l’IC “Margherita Hack”). Tutti enti con cui il Comune di San Vito ha avviato anche il protocollo operativo denominato Manifuori che ha permesso di concretizzare molteplici progettualità nel corso degli anni.

“L’incontro - prosegue Candido - è stata l’occasione per rileggere i dati e gli obiettivi della Rete del triennio appena concluso e per rilanciarla in futuro con nuove proposte di coordinamento e formazione per gli operatori di una rete territoriale che opera a favore dei giovani e della comunità con competenza e passione”. La Carta giovani nel 2012 era partita come card che, in possesso di ragazzi e giovani dagli 11 ai 25 anni, garantiva loro sconti e agevolazioni in diversi ambiti: attività commerciali, cinema, teatro, palestre. Nel tempo si è evoluta divenendo lo strumento principe attraverso cui i Comuni hanno dialogato con i ragazzi, offrendo loro molte opportunità: dall’alternanza scuola lavoro, alle certificazioni delle esperienze di volontariato, fino all’orientamento in tema di lavoro e di opportunità all’estero promosse insieme all’Agenzia Eurodesk pure presente all’Officina dei Bozzoli.

Ai possessori della Carta giovani è poi garantita la possibilità di fruire degli spazi comunali, comprese le aule studio. Dall’altra parte la card ha facilitato non poco il compito degli operatori, sollevandoli da diversi oneri burocratici, ma soprattutto offrendo ad essi un report continuo sull’attività proposta, in modo da offrire un servizio sempre più mirato ed efficace. Ad oggi le Carte giovani emesse sono 2.455, di queste 1.512 sono quelle emesse dal solo Comune di San Vito.

Le prossime azioni che il Comune di San Vito al Tagliamento, in quanto capofila, sta programmando riguarderanno la calendarizzazione degli incontri di coordinamento e formazione specifica per gli operatori che utilizzeranno il portale www.cartagiovaniattivi.it e gli incontri di scambio di buone prassi e approfondimento di tematiche inerenti all’educazione e al mondo dell’orientamento e del lavoro.