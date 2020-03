Questa settimana è in partenza il ciclo di webinar gratuiti 'Crescere e giocare in quarantena' a cura della pedagogista e psicomotricista Marzia Del Negro e della psicoterapeuta e psicanalista Laura Mullich. Si affronteranno tematiche legate allo sviluppo psicofisico del bambino, per fasce d’età, nonché proposte pratiche di attività e giochi da fare in casa.



Gli incontri hanno l’obiettivo di favorire un dialogo attivo tra i partecipanti, con momenti di condivisione e confronto.Sono previsti sei moduli distinti, per fasce d’età. Per accogliere una maggiore adesione, ogni modulo verrà proposto in due giornate ed orari differenti.



Questo il calendario dei primi incontri:



Nascere e crescere in quarantena – da zero a sei mesi

MERCOLEDì 1 APRILE DALLE 15.30 ALLE 16.30, in replica VENERDì 3 APRILE DALLE 20.30 ALLE 21.30



Crescere e giocare in quarantena – dai sei mesi all’anno



GIOVEDì 2 APRILE DALLE 15.30 ALLE 16.30, in replica LUNEDì 6 APRILE DALLE 20.30 ALLE 21.30Crescere e giocare in quarantena – da uno a due anniSABATO 4 APRILE DALLE 15.30 ALLE 16.30, in replica MERCOLEDì 8 APRILE DALLE 20.30 ALLE 21.304. Crescere e giocare in quarantena – da due a tre anniMERCOLEDì 08 APRILE DALLE 15.30 ALLE 16.30, in replica VENERDì 10 APRILE DALLE 20.30 ALLE 21.305. Crescere e giocare in quarantena – da tre a sei anniGIOVEDì 09 APRILE DALLE 15.30 ALLE 16.30, in replica LUNEDì 13 APRILE DALLE 20.30 ALLE 21.306. Crescere, giocare e studiare in quarantena – scuola primariaSABATO 11 APRILE DALLE 15.30 ALLE 16.30, in replica MERCOLEDì 15 APRILE DALLE 20.30 ALLE 21.30Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma ZOOM Meeting, chi interessato è pregato di scrivere a info@crot.it così da fornire l’indirizzo di collegamento web o chiamare direttamente lo 0432.25543L’A.C.I. La Cordata, l’Associazione CROT Varia Umanità ed il gruppo Facebook “Il Cerchio delle Mamme” (amministrato dal dott. Lorenzo Miolli), in un’ottica di condivisione di intenti, desiderano creare uno spazio d’incontro virtuale per le famiglie interessate.