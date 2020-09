Crisi ambientale e stili di vita, la Carnia celebra il Tempo del Creato

Rinnovare "il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta" è un’urgenza inderogabile ed è indispensabile "un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti". Nonostante le limitazioni causate dall’emergenza sanitaria, anche quest’anno, un nutrito gruppo di realtà ecclesiali e sociali della Carnia, ha accolto questo pressante appello di Papa Francesco, promuovendo una serie di iniziative per celebrare, dal 1° settembre al 4 ottobre, il Tempo del Creato.



Per tutte le Chiese cristiane di ogni Confessione, la celebrazione prenderàil titolo di Giubileo per la terra, rievocando l’istituzione biblica che richiama la necessità di un "equilibrio giusto e sostenibile tra realtà sociali, economiche ed ecologiche".



"La lezione del Giubileo biblico – hanno scritto per l’occasione i portavoce del Consiglio ecumenico delle Chiese e del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa, Christian Krieger e Angelo Bagnasco –ci indica la necessità di riequilibrare i sistemi di vita; afferma la necessità di uguaglianza, giustizia e sostenibilità; afferma la necessità di una voce profetica in difesa della casa dell’uomo".



Due sono le iniziative programmate in Carnia, in questo tempo speciale dell’anno, con il sostegno del Centro missionario e della Caritas diocesani di Udine. Innanzitutto, sarà allestita la mostra fotografica, che in 12 pannelli presenta l’enciclica’ di Papa Francesco, pubblicata il 24 maggio 2015.Sarà esposta in due sedi (ad ingresso libero), a cura dell’Arciconfraternita dello Spirito Santo Pieres Vives, del Circolo culturale fotografico carnico e del gruppo “Beni collettivi” della Carnia.(nei pressi della Pieve di San Pietro in Carnia), con orario continuato dalle 9 alle 18 di tutti i giorni e con la possibilità di arricchire la visita con la salita a piedi da Zuglio, percorrendo il. L’esposizione sarà poi allestita, grazie alla collaborazione del Museo carnico, presso «Casa Gortani», a(in via del Din 6), dove, negli orari d’ufficio del “Bim”, ovvero 8-13 e 14-17 dei giorni feriali (eccettuati mercoledì e venerdì pomeriggio e il sabato).La seconda iniziativa messa a punto per il2020 sarà animata dai gruppi. Si tratta di una, in programma. I partecipanti percorreranno il, a partire dalle 14.30 (con ritrovo al parcheggio di via Fielis, a Zuglio), raggiungendo la Pieve di San Pietro dove si svolgerà una merenda al sacco e un confronto fra diverse realtà impegnate concretamente nel contrasto della crisi climatica e ambientale.La camminata sarà accompagnata da