Cuccioli di volpe immortalati nella Bassa

Dopo numerosi tentativi, Stefano Pecorella, fotografo naturalista di Aiello del Friuli, è riuscito nella sua impresa: fotografare due cuccioli di volpe fuoriusciti da una tana posizionata nella campagna della Bassa friulana.

per me rappresenta il coronamento di tre anni di faticosi appostamenti", ci spiega il giovane, grande appassionato di animali selvatici, in particolar modo di carnivori e rapaci notturni ( "Non si tratta di uno scatto eccezionale perché le volpi sono animali abbastanza comuni, ma", ci spiega il giovane, grande appassionato di animali selvatici, in particolar modo di carnivori e rapaci notturni ( qui la sua pagina Facebook ). "Fotografare gli esemplari più piccoli alla luce del sole non è infatti facile - precisa -, visto che generalmente mamma volpe concede ai suoi piccoli pochissime uscite in orario diurno".

Secondo il fotografo naturalista, lo scatto è anche il frutto della quiete imposta dal lockdown governativo. "Mentre noi eravamo rinchiusi in quarantena, là fuori la vita proseguiva e germogliava in tutto il suo splendore, nel poco spazio che le avevamo concesso. E proprio mentre osservavo queste piccoli diavoletti giocare e rincorrersi, non mi capacitavo di come certe persone possano accanirsi su delle creature così innocenti. Non meritiamo questo mondo e le sue meraviglie".