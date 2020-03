Cuochi per la Vita, insieme contro il virus

L’Associazione Cuochi di Udine scende in campo contro l'emergenza Coronavirus con una raccolta fondi da destinare all’acquisto di attrezzature e strumenti utili agli ospedali in maggior difficoltà e venire così incontro alle esigenze emergenziali contro il coronavirus.



"Abbiamo scelto due realtà diverse per devolvere le donazioni - spiegano -, la prima l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine e la seconda l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. In questa fase davvero delicata sul piano sanitario e sociale possiamo anche noi fare qualcosa. Il personale sanitario sta facendo tutto il possibile (e persino di più) e vorremmo anche noi dare il nostro aiuto".



Con la donazione si può sostenere l’iniziativa Cuochi per la Vita e sulla pagina Facebook, in tempo reale, saranno indicate le cifre donate.



CUOCHI UDINE – CUOCHI PER LA VITA

c/c bancario CIVIBANK

IT 81 B 05484 64360 CC 0161000242

BIC/SWIFT CIVIIT2C

Oppure tramite PAYPAL

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=22DTUUMC7DF4U&source=url