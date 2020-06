Curriculum vitae, i giovani a lezione con il Puntoinforma

E’ tempo di affrettarsi. Mancano, infatti, pochi giorni per l’iscrizione al laboratorio gratuito on line per la stesura del curriculum vitae da allegare al bando del Servizio Civile Solidale. L’ufficio Puntoinforma del Comune di San Vito al Tagliamento, con l’obiettivo di aiutare i giovani del territorio che hanno bisogno di un aiuto nella redazione del loro primo cv da allegare alla domanda, ha quindi organizzato l’iniziativa, che si terrà da remoto collegandosi via computer, per sabato 6 giugno (dalle ore 15). Per partecipare basta inviare un messaggio via WhatsApp al numero 345 0737539 oppure inviare una mail a puntoinforma@sanvitoaltagliamento.fvg.it entro il 4 giugno.



Il Servizio Civile Solidale è un’occasione rivolta ai ragazzi per permettere loro di sperimentarsi, imparare cose nuove e fare volontariato. In particolare due sono i progetti che propone il Comune di San Vito: uno da svolgersi al Servizio Politiche giovanili, Sport e Associazionismo e l’altro alla Segreteria del sindaco/Ufficio IAT. L’impegno è di 360 ore. Al termine, la Regione Friuli Venezia Giulia invierà un assegno di 892,38 euro.



Partecipare al bando è molto semplice: basta possedere i requisiti richiesti ovvero un’età compresa tra i 16 e i 18 anni non compiuti alla scadenza del termine di presentazione della domanda; essere residenti in Friuli Venezia Giulia; non aver riportato condanne. Dopodiché basta scegliere uno dei due progetti, compilare la domanda di partecipazione e consegnarla entro il 26 giugno 2020, alle ore 14, all’Ufficio Protocollo del comune. Tutte le informazioni relative al bando e ai progetti sono riportate nel sito web comunale. Si ricorda che l’Ufficio Puntoinforma è a disposizione per consulenze personalizzate.