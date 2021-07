Custodi di friulanità nei cinque continenti

Non sarà un ‘ritorno agli abbracci’, come aveva sperato per primo il presidente dell’Ente Friuli nel mondo, Loris Basso, ma comunque un grande evento ricco di cultura. Tutto è pronto a Osoppo (sede già nel 2020) per la Convention Annuale dei Friulani nel mondo, dal titolo “Vuardians pal doman - Custodi per il futuro”, domenica 25 luglio, nel Teatro della Corte. L’evento, che festeggia ‘68 anni insieme’, comincerà alle 17.30 e sarà trasmesso in diretta su Telefriuli. Abbiamo chiesto al presidente Basso di spiegare il valore della festa, organizzata nonostante le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria.

Che significato ha la Convention di quest’anno? “Vardians pal doman. Vale a dire ‘Custodi per il futuro’ è il prodotto dei nostri valori, della nostra identità, del nostro impegno. Ci eravamo illusi di poter tornare a Osoppo in grande stile. Ma ci siamo arresi all’evidenza che tutto era precario e che sarebbe stato impossibile organizzare un vero e proprio evento in presenza. Volevamo un pieno ritorno agli abbracci e ci siamo dovuti accontentare di un evento ricco di immagini e cultura con presenze limitate. Sarà proprio un sipario che si apre sulla cultura, forse uno dei settori che più ha risentito della pandemia. Un sipario che si apre nel Teatro della Corte di Osoppo in un crescendo culturale dedicato alla memoria filmica che presenta formidabili testimonianze di un tempo passato, di tradizioni e di consuetudini recuperate e riprodotte con tecnologie attuali dal regista Massimo Garlatti Costa, passando per le produzioni attuali del Mittelfest e con un gran finale dove i giovani del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine interpretano i nostri ‘valori identitari’ nel concerto ‘Al jentre un rai, di soreli, te anime spalancade si plate un rai di sperance’. In sintesi, guardiani di questi valori per fare rete con i giovani friulani di tutto il mondo”.

Come immagina sarà il rapporto con e tra i Fogolârs nel post pandemia? “In questo particolare periodo siamo riusciti a creare, con la collaborazione di tutti, una rete di condivisione digitale globale. Attraverso la ‘rete’ tutti i Fogolârs Furlans del mondo si tengono informati su tutte le iniziative dell’Ente Friuli nel Mondo e anche dei partner istituzionali; nello stesso tempo qui in Friuli veniamo coinvolti in tempo reale su qualsiasi iniziativa proposta dall’estero. Posso affermare con piacere che ho riscontrato una partecipazione ai diversi incontri in rete di friulani collegati da diverse parti del mondo. Sono stati proposti non solo temi ormativi, ma anche incontri celebrativi, teatrali, musicali con la partecipazione contemporanea di formazioni provenienti da più continenti. Esperienze uniche! Nonostante la pandemia, nell’intero anno, con il sostegno della Regione Fvg, Servizio lingue minoritarie e corregionali all’estero, sono state calendarizzate attività di ogni tipo, che han-no permesso non solo di far trascorrere le giornate con un richiamo alla Friulanità, ma far sì che ogni Fogolâr possa conoscere e apprezzare l’attività degli altri. Tutto questo in vista dell’auspicato ritorno alla normalità, dove la stretta di mano e il calore umano sono insostituibili”.

Le istituzioni locali, in primis la Regione, come possono aiutare la diaspora friulana nel mondo di ieri ma anche di oggi? “La nostra attività prosegue su un doppio binario, dovendo necessariamente prendere atto delle diverse esigenze tra le precedenti generazioni e le nuove, ancora da approfondire, trattandosi ora soprattutto di ‘mobilità professionale’. Da sottolineare che come Ente Friuli nel Mondo i nostri pro-grammi, sostenuti oltre che dalla Regione, anche dai soci istituzionali come Fondazione Friuli, Comune di Udine, Confindustria regionale e Confartigianato, coinvolgono nello stesso tempo entrambe le tipologie di emigrazione. Esempi, tra i tanti, sono il progetto ‘ForAmbA’ ideato con Confartigianato; l’iniziativa dedicata alla promozione enogastronomica assieme al Consorzio delle Doc regionali, oppure i progetti svolti con i sette Ecomusei regionali, dove sono stati coinvolti corregionali in tutti i continenti di nuova e vecchia emigrazione. Così facendo i friulani organizzati intorno al nostro Ente di fatto rappresentano e si propongono come un vero e proprio strumento al servizio e a disposizione del sistema Regione, un veicolo alimentato dall’attaccamento alle propri origini. Di questo ritengo che le istituzioni se ne siano rese conto”.

L'EVENTO. La scaletta prevede l’inaugurazione della “Piazzetta dell’Emigrante” (ore 16.30), in via Sabina a Osoppo, e a seguire, in sala, la proiezione di video storici realizzati con materiali d’archivio del Progetto di salvaguardia filmica dei Friulani nel Mondo, curato dal regista, Massimo Garlatti-Costa. In seguito i saluti, la presentazione di Silvia Biasoni del volume dedicato a Ottavio Valerio, indimenticato cantore del Friuli e storico primo presidente dell’Ente Friuli nel Mondo, l’esecuzione dell’Ave Maria di Schubert (interpreti Mario, Cristiano e Martina Pittini) e la presentazione dell’edizione 2021 di Mittelfest, da parte di Roberto Corciulo, presidente del Festival cividalese, che vede l’Ente Friuli del Mondo tra i suoi partner.

A impreziosire il finale il concerto a cura dell’Ensemble del Conservatorio statale Jacopo Tomadini di Udine (diretto da Flavia Brunetto, pianista, direttrice del Conservatorio e vicepresidente dell’Ente Friuli nel mondo) soprano Claudia Mavilia, primo violino Alessio Venier, secondo violino Giulia Freschi, viola Arianna Ciommiento, violoncello Anna Tulissi, contrabbasso Marcello Bon, arpa Ester Tomba, fisarmonica: Andrea Nassivera), dal titolo “Al jentre un rai di soreli, te anime spalancade si plate un rai di sperance” e con un programma tutto all’insegna della musica popolare friulana : Ai preât la biele stele di Franco Escher, Avrîl di Valter Sivilotti (su testi di Pietro Zorutti), Stelutis Alpinis di Arturo Zardini, Incuintri al doman di Valter Sivilotti (inno ufficiale del Friuli, su testo di Renato Stroili). Trasmesso in diretta da Telefriuli a partire dalle 17.30 (sul digitale terrestre e in streaming sul sito www.telefriuli.it ), l’evento sarà presentato da Alessandra Salvatori, direttrice dell’emittente.