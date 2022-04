Cybersecurity quotidiana a Gemona

Si parlerà di “Cybersecurity quotidiana” nell’appuntamento organizzato dall’Università di Udine martedì 26 aprile, alle 9, nell’aula magna dell’Isis D’Aronco a Gemona del Friuli. Interverrà il professor Pier Luca Montessoro, ordinario di Sistemi di elaborazione delle informazioni dell’Ateneo friulano. La conferenza sarà trasmessa anche in streaming al link.

"Le tecnologie che la maggior parte delle persone utilizza ogni giorno – spiega Montessoro –, come, ad esempio, smartphone, tablet e smart tv, sono dispositivi che, se usati senza le dovute precauzioni, possono diventare pericolosi per noi e per gli altri, anche nelle nostre attività quotidiane. L’incontro fornirà gli elementi per adottare buone pratiche di comportamento per un uso consapevole delle tecnologie. Un manuale di sopravvivenza nel mondo digitale presente e futuro".

I lavori saranno aperti dal rappresentante dell’amministrazione comunale; dalla delegata dell’Università di Udine al Public engagement, Elisabetta Scarton, e dal dirigente degli Isis Magrini Marchetti e D’Aronco di Gemona del Friuli, Marco Tommasi.

La conferenza rientra nel ciclo di incontri “Un patto per lo sviluppo del territorio”, giunto alla seconda edizione, promosso dall’Università di Udine con il sostegno della Fondazione Friuli. Obiettivo del ciclo di conferenze è stimolare la collaborazione tra cittadini e istituzioni per uno sviluppo sostenibile, consapevole, condiviso del territorio.