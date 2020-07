D'ora in poi, poesia e musica sui grandi temi della vita

Prosegue Fruit of the Moon, la rassegna di Eventi estivi a ingresso gratuito nell'antico frutteto di Palazzo Burovich de Zmajevich (sede del municipio) con ingresso da via Segluzza. Giovedì 23 luglio alle 21 in programma "D'ora in poi" recital che unisce poesia e musica sui grandi temi della vita, di e con Nicoletta Oscuro (voce), Hugo Samek (percussioni e scrittura), Matteo Sgobino (chitarra).



"Sono state settimane difficili e intense - hanno spiegato la sindaca Lavinia Clarotto e l’assessore alla cultura Fabio Cristante - quelle vissute dalla nostra comunità a partire da febbraio a causa dell'emergenza coronavirus: ora è arrivato il momento di ripartire con un segnale di speranza, che con questo interessante spettacolo e tutta la rassegna estiva denominata "Fruit of the Moon" a ingresso gratuito vogliamo donare alla cittadinanza. Seppur rispettosi delle distanze e delle prescrizioni sanitarie, torniamo a riscoprire il piacere di stare insieme".



"Friut of the Moon" è il nome scelto per la rassegna per ricordare come mentre in questo luogo anticamente si raccoglievano frutti saporiti, da alberi ancora esistenti, oggi si colgono invece i frutti delle serate estive da passare in compagnia nel rispetto delle disposizioni sanitarie: ogni lunedì di luglio c'è in programma il cinema mentre altri appuntamenti si svolgono neglia altri giorni della settimana sino ad inizio agosto. La rassegna è organizzata dall'Assessorato alle Politiche culturali e del Territorio della Città di Casarsa della Delizia, in collaborazione con la Pro Casarsa della Delizia e il Centro Studi Pier Paolo Pasolini.L'ingresso gratuito è contingentato e regolamentato nel rispetto delle disposizioni di sicurezza anti covid-19. Posti limitati, si raccomanda la prenotazione. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata. Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca Civica di Casarsa della Delizia, via XI Febbraio 16, e-mail: cultura@comune.casarsadelladelizia.pn.it, tel: 0434-873981 (in caso si prenotazioni multiple, indicare se conviventi).