Da Atrio molti eventi sotto l'albero

Dicembre pieno di sorprese ed eventi da Atrio, il centro commerciale di Villach, che offre un ricco programma nel corso dell'Avvento e anche nel periodo tra Natale e Capodanno. Nel suggestivo mercatino natalizio, allestito nella Plaza dello shopping center più grande della Carinzia fino al 31 dicembre (dal 27 dicembre in poi c'è il mercatino di Capodanno), fa bella mostra di sé una vasta gamma di idee regalo da mettere sotto l'albero, tra candele, gioielli, capi in cuoio e in lana, prodotti naturali, ceramiche, oggetti portafortuna, oli essenziali, essenze profumate, miele e molto altro ancora.

Fino al 24 dicembre, dalle 10 alle 19, e il giorno della Vigilia fino alle 13, è a disposizione al piano terra dello shopping center, un comodo servizio per l'impacchettamento dei vostri doni. Tra i regali, può essere molto interessante anche lo Zehner, il buono acquisti di Atrio (ciascuno vale dieci euro), da comprare al desk informazioni clienti (atrio.at/zehner) e da spendere in qualsiasi momento negli oltre 90 negozi del centro commerciale.

Grande attesa anche per le aperture serali fino alle 21, il 20 dicembre e il 23 dicembre, per facilitare gli acquisti. Naturalmente, fino al 24 dicembre, nel centro commerciale sarà possibile comperare anche gli alberi di Natale, tutti originari della Carinzia.

Dal 12 al 21 dicembre, foto natalizie, la prima gratis, al primo piano davanti ai negozi Northland e Marrionnaud, e dal 16 al 31 dicembre, vendita dei fuochi artificiali davanti all'ingresso dell'Intespar.

Chiusura anticipata alle 13 il 24 dicembre e alle 15 il 31 dicembre. L'Interspar, invece, resterà aperto fino alle 21 il 30 dicembre.