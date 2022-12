Da Atrio Villach arriva San Nicolò

E' conto alla rovescia per la festa di San Nicola o Nicolò, uno dei santi della Chiesa orientale più popolari anche in Occidente e, in particolare, nella Mitteleuropa, dove è diffusa la tradizione, legata alla figura del buon vescovo che porta doni come premio ai bimbi buoni nella notte tra il 5 e il 6 dicembre. Un appuntamento molto sentito e atteso anche nello shopping center Atrio di Villach, il più grande della Carinzia, che fino al 24 dicembre ospita il colorato mercatino con fornitissime bancarelle ricolme di prodotti tipici, oggetti d’artigianato artistico e gustose prelibatezze.

L'arrivo di San Nicolò è previsto il 5 dicembre: il vescovo dalla barba bianca che tanto assomiglia a Babbo Natale (ma non lo è!) distribuirà doni a tutti i bambini (fino a esaurimento scorte) alle ore 11, alle 14 e alle 16 nella Plaza, e nel pomeriggio alle 15 al Planet Lollipop, il regno del gioco e del divertimento per i più piccoli.

Una tradizione viva in tutta l'Austria, ma anche in molte regioni che nel corso della storia hanno fatto parte dell’impero asburgico, come il Tarvisiano (Udine) e i territori di Gorizia e Trieste. In tutte queste aree, dunque, la sera del 5 dicembre è facile imbattersi in figuranti che vestono i panni del santo, andando di casa in casa a incontrare i bambini per portare loro leccornie natalizie e regali.

L'occasione è ghiotta anche per dedicarsi a una simpatica caccia all’idea regalo più originale e “personalizzata” per le festività di Natale e fine anno al Mercato dell'Avvento di Atrio, che offre un'ampia gamma di proposte tra calzettoni colorati, pantofole di cuoio e di lana, miele e prodotti dell'apicoltura, gioielli, tessuti, specialità gastronomiche rustiche e dolcetti per il Natale, abbigliamento e calzature tradizionali e molto altro ancora. Ma è anche il momento ideale per visitare il centro commerciale "senza confini" e a misura di famiglie, che già da metà novembre si è vestito di luminarie, in un trionfo di decorazioni.

Lo shopping center conta oltre 90 negozi e tantissimi ristoranti e bar, dove c'è solo l'imbarazzo della scelta tra vari appetitosi menù per tutti i palati. “Nel periodo dell'Avvento e del Natale e fino a Capodanno, contiamo di accogliere nel nostro shopping center numerosi amici che arrivano dal Friuli e dal resto d'Italia, come anche dalla Slovenia, ai quali auguriamo buone feste", sottolinea il manager del centro, Richard Oswald.