Da Cna un appello a comprare made in Fvg

“In questo periodo di crisi dobbiamo favorire l’economia del nostro paese e della nostra regione acquistando possibilmente prodotti locali e fruendo di servizi del territorio”. Questa la raccomandazione lanciata dalla Cna Fvg alla popolazione, affinché i consumi interni possano risalire.

Privilegiare le imprese del Fvg sia di produzione che di servizi alla persona significa far lavorare le tante aziende sane della regione. “Piuttosto che guardare all’estero, aiutiamoci e facciamo comunità”, questo è l’appello della Cna che, assieme alle associazioni di categoria, sta facendo opera di sensibilizzazione per esortare ad acquistare il Made in Italy e il Made Fvg.