Da Lignano alla Slovacchia, Giovanni a 18 anni aiuta chi fugge dalla guerra

Giovanni ha 18 anni e ha deciso di mettere a disposizione della comunità il suo tempo e le sue energie, diventando parte della squadra della Protezione Civile di Lignano Sabbiadoro. E proprio ora che l'emergenza profughi dall'Ucraina richiede un aiuto concreto, Giovanni ha risposto presente alla richiesta di aiuti umanitari per la popolazione ucraina.



Questa mattina è cominciato alle 6.30 il viaggio della colonna mobile della Protezione Civile regionale: tra i volontari c’è anche Giovanni Presacco, partito per allestire una tendopoli per 250 persone a Michalovce – cittadina della Slovacchia a 40 km dal confine e una delle prime città raggiungibili dai cittadini ucraini che riescono a oltrepassare il confine.



Entrato nella protezione civile nel 2019, ancora minorenne, Giovanni si è dimostrato fin da subito determinato, rendendosi disponibile in ogni circostanza. Dopo aver frequentato i corsi di formazione necessari ha vissuto l'emergenza pandemica, contribuendo ai vari servizi resi alla comunità. Con il raggiungimento della maggiore età – avvenuto nel maggio 2021 – si è subito reso disponibile anche per le emergenze in ambito nazionale ed europeo.



Lignano risponde quindi presente alla richiesta di aiuti umanitari per la popolazione ucraina. L’amministrazione comunale sta organizzando per la prossima settimana gli incontri con le associazioni di volontariato e il sostegno degli assistenti sociali per partire con l’inserimento dei bambini e delle famiglie provenienti dall’Ucraina. "A livello locale siamo in stretto contatto con l’associazione culturale Friuli-Ucraina per supportare un’eventuale iniziativa umanitaria" ha dichiarato Alessandro Marosa, vicesindaco del Comune di Lignano Sabbiadoro e assessore alla protezione civile."Auguro buon lavoro all’articolata macchina della protezione civile in questa missione di sostegno ai profughi provenienti dall’Ucraina" ha commentato Alessandro Marosa, vicesindaco del Comune di Lignano Sabbiadoro e assessore alla protezione civile.Non sono mancati gli auguri anche a Giovanni che "rappresenta il volontariato della nostra comunità e che si manifesta anche nella partecipazione alle varie associazioni. L’accoglienza sul territorio sta innescando una serie di alleanze tra i mondi della scuola, dell’educazione e dello sport, con l’obiettivo di accogliere nel migliore dei modi chi scappa dalla guerra".