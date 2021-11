Da Nizza a Spilimbergo, tagliando il traguardo alla Maratona di Berlino

Arriva dalla Francia la bella storia di Didier Turcinovic, che in gioventù – 40 anni fa – è stato ospitato dalla famiglia Guerra, a Spilimbergo. Un'esperienza, quella di vivere e studiare all'estero, che ha profondamente cambiato il destino di Didier. Attualmente vive a Parigi, dove svolge un lavoro che lo porta a girare il mondo e alla fine di quest'anno completerà il suo terzo e ultimo anno del Master Internazionale in Coaching ad Alte Prestazioni – MICAP in Italia. Un percoso professionale e formativo che ha radici lontane, come spiega lo stesso Didier, e proprio nel nostro Friuli.



“Nel novembre 2018, in un periodo per me molto impegnativo a livello personale e professionale, in cui avevo bisogno di chiarimenti ed ero in cerca di strumenti per le mie attività di consulenza e formazione nel campo della prevenzione degli incidenti rilevanti nelle industrie, ho scoperto l’accademia del MICAP – spiega Didier Turcinovic -. Inizialmente ero dubbioso se intraprendere un percorso così intenso, fatto di esami, laboratori, prove fisiche, campo di sopravvivenza e maratona, e, allo stesso tempo, mi sembrava attraente per le stesse ragioni, perché pensavo che trasformarsi e distinguersi non poteva essere fatto solo stando seduto su un banco di scuola. Così mi sono iscritto e da lì è iniziata la mia avventura”.



Una scelta influenzata anche dal trascorso italiano, a Spilimbergo, quando era uno studente.“Quando frequentavo il liceo a Nizza avevo deciso di rinunciare allo studio dell'italiano, ma uno stagista annunciò che una famiglia di Spilimbergo, in provincia di Pordenone, voleva ospitare uno studente per l’estate. Mi trovavo davanti a un bivio: smettere o accettare continuando a studiare l'italiano. Sono stato l'unico studente a rispondere all'invito e così sono partito”.“Ho avuto un'accoglienza e un'esperienza meravigliosa e ne ho ancora dei bei ricordi – racconta Didier -. Quattro anni dopo i miei studi scientifici mi hanno costretto ad abbandonare l’italiano, cosa che non volevo assolutamente. Così ho immaginato di stipulare un contratto con me stesso: se visito la bella Italia ogni due anni, anche se solo per pochi giorni, allora potrò mantenere viva la mia conoscenza della lingua per sempre. Ero convinto che questo fosse un piano eccellente e che non poteva che funzionare. Da allora, il contratto è stato onorato”.Patto che nel tempo si è rivelato molto fruttuoso. “Il giorno in cui mi sono iscritto al Micap mi sono sentito in grado di affrontare la sfida per la lingua – spiega Turcinovic -. Naturalmente ho dovuto lavorare sul mio italiano, e non ero l'unico, perché tutti lavorano sul loro italiano nell’accademia, anche gli italiani. L’eccellenza obbliga!”.La tenacia di Didier gli ha permesso di affrontare nuove sfide, sul piano personale e sportive, arrivando a correre la maratona di Berlino lo scorso 26 settembre. “Tre mesi dopo un intervento a entrambe le gambe, con l'approvazione del medico, ho fatto la mia prima corsa di 1,5 km. Ero letteralmente senza fiato e mi faceva male dappertutto. Il mio cervello urlava: devi fermarti immediatamente, è una follia! E chi mi stava attorno mi esortava ad essere ragionevole. Tutti volevano proteggermi dai possibili rischi di correre 42,195 km. Grazie agli strumenti e conoscenze appresi al Master, ho messo in atto la mia strategia sul progetto corsa. Ogni sessione settimanale di allenamento si basava su un semplice micro-obiettivo, protocollato, personalizzato e misurato per arrivare alla corsa. Sì, il mio cervello conosceva già questo approccio dai progetti di ingegneria. La differenza è che qui ho impiegato tutto me stesso: cervello e corpo, mio spirito e cuore. Allo stesso tempo si sono aggiunte la creatività e la gioia. La preparazione della gara mi ha permesso di scoprire le mie capacità. Un modello che ora uso nel mio lavoro e al servizio dei miei clienti. Il successo che ho ottenuto a settembre, quando ho tagliato il traguardo di Berlino ben al di sotto del tempo imposto dall'accademia, è ormai una prova inconfutabile che mi ricorda il potere del modello creato e vissuto”.Una sfida, quella della maratona, che non è apparsa tanto dissimile da quella del Master in italiano.“Frequentare le lezioni, partecipare ai laboratori e sostenere gli esami del Master in una lingua che non era la mia, senza aver mai vissuto nel paese, era una vera sfida. Durante la preparazione della maratona ho riconosciuto il piano, lo stato d'animo e la convinzione del giovane studente che non voleva rinunciare all'italiano – ricorda -! Ho collegato i punti con delle linee e ciò che è apparso è stato sorprendente. Ho riscoperto un modello di eccellenza della mia gioventù”.“Ringrazio di cuore la mia famiglia ospitante che ho rivisto nel febbraio 2020, quarant'anni dopo! È stato un momento molto emozionante – spiega Didier -. Ringrazio anche il MICAP per avermi selezionato e per essere, insieme ai miei colleghi, membro di una nuova famiglia di persone straordinarie e capaci, con le quali ho raccolto la sfida della trasformazione e del riconoscimento della propria eccellenza. Auguro a tutti di creare e vivere i loro modelli e di collegare i punti per raggiungere le loro aspirazioni e il loro successo. E chissà, insieme potremmo così trasformare il mondo!”.Nella foto. I figlicon Didier in agosto1979 . La mammacon i suoi figli Fabrizio, Massimo, e Didier in febbraio 2020