Da Sacile all'Europa riparte il progetto Medes

Nuove prospettive europee si aprono sul tema dei giovani, della scuola e delle comunità locali, sociali ed educative grazie al progetto AdTrans-Medes, finanziato dal programma dell’Unione Europea Erasmus+ come prosecuzione, nel senso della disseminazione dei risultati e scambio di buone prassi, rispetto all’esperienza del precedente progetto Medes che aveva già riunito con successo i partner di Sacile e Vila-real nel triennio 2015-18.

Una ripartenza appena ufficializzata nell’incontro di presentazione coordinato dal Comune di Sacile, con il Sindaco Carlo Spagnol e l’Assessore delegato Ruggero Spagnol, attraverso un meeting in presenza nella Chiesa di San Gregorio e in contemporanea via web per i partner esteri, convocato per segnare il riavvio del progetto che, in parte ridimensionato durante i duri mesi della pandemia, può ora nuovamente riprendere le proprie attività, in agenda fino alla primavera del 2022.

Medes è l’acronimo coniato per identificare un percorso che mira a sviluppare una metodologia innovativa di Mediazione per la risoluzione dei conflitti relazionali e dell’abbandono scolastico. Un obiettivo ambizioso che già alla fine della sua precedente attuazione aveva mostrato le potenzialità per un ulteriore adattamento a nuovi contesti sociali dei prodotti intellettuali realizzati, ovvero un corpus di materiali didattici multimediali per l’applicazione delle tecniche di mediazione a scuola, un programma di mediazione scolastica e una guida metodologica di valutazione dei programmi educativi basati sulla Mediazione. Risultati raggiunti grazie al lavoro dei 6 partner originari, guidati dal Municipio di Vila-real, ente capofila, e riuniti nel network formato dal Comune di Sacile, gemellato con la città spagnola, da due enti scolastici, la Scuola Media Balliana-Nievo per l’istituto Comprensivo di Sacile e l’istituto superiore IES Miralcamp di Vila-real, e da altri due enti specializzati in ambito formativo e socio-educativo come la Cooperativa sociale Itaca e l’Associazione El Porc Espí.

A questo gruppo AdTrans-Medes ha aggiunto, grazie alle relazioni avviate dal Comune di Sacile con le altre sue città gemellate, altrettanti soggetti con base a La Réole (Francia) e a Novigrad-Cittanova (Croazia), sempre mantenendo lo stesso tipo di composizione suddivisa tra scuole, associazioni attive nel sociale ed enti locali. La rete di AdTrans-Medes può contare quindi ora su 12 partner in 4 Paesi Europei, grazie all’adesione del Comune di La Réole, con il Liceo J. Renou e l’Associazione Solid'Avenir, e alla Città di Novigrad-Cittanova con la Talijanska osnovna skola - Scuola elementare italiana Novigrad-Cittanova e la Osnovna skola - Scuola elementare Rivarela.

Il nuovo progetto prevede innanzitutto una disseminazione dei contenuti didattici sulla Mediazione, che saranno resi adatti ad una più ampia tipologia di scuole, dalle primarie alle superiori, quindi uno scambio di buone prassi e di esperienze, oltre a nuove sperimentazioni nell’applicazione delle metodologie già avviate, sempre nell’ottica di favorire la Mediazione come strumento di risoluzione dei conflitti, contribuendo al miglioramento del clima educativo e, di conseguenza, alla riduzione dell'abbandono scolastico.

“Si apre oggi una nuova fase nella progettazione europea della nostra città, che fa tesoro dei rapporti di reciprocità e scambio di conoscenze coltivati negli anni proprio all’interno della nostra rete dei gemellaggi, una risorsa importante per confrontare modelli innovativi adatti a rispondere al meglio a problematiche comuni, come quelle del mondo educativo”, dichiara il Sindaco di Sacile Carlo Spagnol.

“Per i giovani finalmente un momento di ‘rigenerazione’ – prosegue l’Assessore alla Cultura, Istruzione e Politiche giovanili Ruggero Spagnol – che dopo la pandemia li mette di nuovo al centro della costruzione di un futuro che, proprio grazie a nuove attitudini relazionali, come quella alla Mediazione, potrà portare un beneficio per tutti, dalle aule scolastiche alle famiglie alla società, grazie ad un orizzonte europeo che proprio qui diventa più vicino e concreto”.

Durante i prossimi mesi del progetto, non mancheranno anche occasioni di formazione per docenti, operatori educativi e di comunità e due momenti di scambio scolastico, nei quali saranno coinvolti 40 studenti di tutte le scuole partner, con i loro insegnanti, per due settimane di studio a Sacile a Vila-real.

Interessata ai risultati di AdTrans-Medes anche l’Amministrazione comunale di Sabaudia, città con la quale Sacile ha da poco siglato un Patto di Amicizia e cooperazione, che ha partecipato con gli altri partner alla diretta streaming dell’incontro, mentre in presenza erano rappresentati anche gli Istituti superiori di Sacile, i Licei Pujati e l’Isis di Sacile e Brugnera.

Info sui contenuti del progetto Medes