Da San Vito al Tagliamento una canzone messaggio di speranza

Metti in una stanza un cantautore, giovani motivati e pronti a mettersi in gioco e l’esperienza del Servizio Politiche giovanili di San Vito al Tagliamento. Nasce da questi ingredienti “Come un fiore”, titolo della canzone creata all’interno del laboratorio di scrittura realizzato in questi mesi da un gruppo unico che ha saputo ben miscelare emozioni con esperienza. Rivolto ai giovani, promosso dall'Officina dei Bozzoli e dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, ragazze e ragazzi, seguiti dal cantautore ed educatore Marco Anzovino con il videomaker Francesco Guazzoni, hanno avuto la possibilità di scrivere una canzone, registrarla professionalmente, ideare e realizzare il video musicale. Tutto al tempo del Covid-19.



Il laboratorio è inserito nel progetto di più ampio respiro “#manifuori” che sta muovendo i primi passi e che ha la finalità di proporre una serie di azioni dedicate ai giovani degli istituti superiori sanvitesi. “Quando il laboratorio è partito, a fine gennaio, mai avremmo pensato di trovarci, poco dopo, a vivere un periodo a dir poco difficile e complicato - affermano i promotori del progetto -. Per uno strano caso del destino (ma che fosse strano lo avremmo capito solo qualche settimana dopo), il tema scelto dagli educatori da proporre ai ragazzi era quello del cambiamento. Avrebbero dovuto scrivere una canzone per cercare di spiegare a noi adulti come i giovani stanno cambiando, come avremmo potuto imparare a capirli meglio. Dovevano insomma parlarci attraverso il linguaggio universale della musica”. Causa Covid-19, i cambiamenti sono stati ancora più epocali, con nuovi paradigmi per scuola, relazioni sociali, sport e anche per il semplice svago. E perciò ecco che il tema del cambiamento affrontato nella canzone è oggi più che mai forte.



Il video, girato prima che entrassero in vigore le restrizioni Covid-19, è, è stato girato ai primi di febbraio e sono state montate solamente le scene del backstage della registrazione. Non è stato possibile infatti girare le scene in esterna causa pandemia e non sapendo quando sarebbe stato possibile farlo, si è voluto lo stesso concludere il lavoro per lanciare in questo momento un messaggio emozionante di speranza per ciò che verrà.“Un laboratorio speciale, una canzone emozionante - afferma l’Assessore alle Poltiche giovanili,-. Ancora una volta la stretta collaborazione tra Marco Anzovino e i giovani a San Vito, all’interno dell’iniziativa comunale Officina dei Bozzoli, ci offre momenti unici e soprattutto occasioni per far riflettere tutti noi, regalandoci un messaggio di speranza”.Al progetto del Servizio Politiche giovanili, coordinato dal Comune di San Vito al Tagliamento -Assessorato alle Politiche giovanili, hanno collaborato(docente del laboratorio e curatore di registrazione e mixaggio),(riprese video),(registrazioni audio e mixaggio) e i dodici ragazzi che hanno scritto ed interpretato la canzone. Ecco i loro nomi: