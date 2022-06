Da Trieste all’Ucraina, maxi-donazione di cibo per animali

E’ partita dall’Autoporto di Fernetti di Trieste una fornitura di cibo per animali domestici, cani e gatti, destinata all’Ucraina, frutto dell’operazione umanitaria congiunta fra una nota azienda italiana del Pet Food, Alfa Spedizioni (azienda con sede a Fernetti) e il Comune di Trieste.

65 tonnellate, cinque camion e circa 300.000 dosi di cibo viaggeranno verso le Onlus Ucraine che aiutano i canili di alcune città e la popolazione residente nelle zone di guerra per sfamare i propri animaletti domestici.

La vicenda prende corpo oltre due mesi fa quando Alessandro de Luyk di Alfa Spedizioni coinvolge l’azienda con una proposta di donazione per soccorrere i canili dell’Ucraina presi d’assalto dalle milizie russe. “Non potevamo restare a guadare”, dice de Luyk. “Forze armate che si scagliano persino contro gli animali domestici, bombardando le loro strutture di accoglienza, sparando ai guardiani e terrorizzando gli operatori per farli fuggire altrove! Dove finisce l’umanità è imperativo gettare delle reti di salvataggio: si deve agire e mandare un messaggio, perché, di fronte al male, non si può restare con le mani in mano”.

Nei mesi scorsi, sono stati documentati casi estremi come quello del canile di Borodyanka dove sono stati trovati circa 300 animali senza vita su una popolazione di poco inferiore alle 500 unità. Tutti morti per inedia. Per oltre un mese era stata impedita ogni assistenza e, gli animali, chiusi nelle gabbie, erano morti di inedia fra atroci sofferenze. “Immagini durissime, che hanno risvegliato le coscienze e contribuito a far scattare un segnale forte di risposta: dobbiamo agire! E’ stato questo lo straordinario collante umanitario che ha saputo dare vigore all’iniziativa, e motivare tutti i partecipanti al progetto a scendere in campo. Si è trattato di un arruolamento immediato, una scelta fatta senza esitazioni. Ecco la vera essenza del gesto umanitario”.

I lotti hanno preso la strada dell’Ucraina da lunedì 20 giugno, con l’invio di un camion al giorno, fino a ieri. Una carovana diluita in cinque giorni, per diminuire i rischi di ‘imboscata’. Aggiunge ancora de Luyk: “Abbiamo visto troppi attacchi contro le risorse inviate dall’Europa. Meglio non rischiare e spedire la merce in lotti separati”.

Seguendo la stessa logica di riduzione del rischio, destinatari della donazione saranno diverse strutture beneficiare: UAnimals, grande Onlus ucraina oggi di sostegno a molti canili sparsi in tutto il Paese, poi Onlus locali molto pratiche nella distribuzione tanto di alimenti quanto di cibo per gli animali domestici, consegnati nei rioni e direttamente nelle mani della popolazione. Infine, destinatario è anche il Comune di Mykolaiv, città gemellata con Trieste che ha ricevuto già altri aiuti umanitari dal Comune della città alabardata.