Da Udine 15 tonnellate di aiuti umanitari per i profughi ucraini

La grande raccolta alimentare e di beni di prima necessità organizzata dalla Casa Famiglia Luigi Scrosoppi di Udine è giunta a destinazione. Il carico destinato ai profughi ucraini in fuga, contenente cibo a lunga conservazione, coperte, asciugamani, vestiti, disinfettanti e materiale per l'igiene, è stato consegnato alle suore della Provvidenza di Chisinau, capitale della Moldavia, distante solo 60 chilometri dalla provincia di Odessa.

Si tratta solamente della prima missione portata a termine dal progetto denominato 'Speranza per l’Ucraina' e che, in poche settimane, ha raccolto 15 tonnellate di aiuti umanitari provenienti anche da Lombardia, Piemonte e Sardegna.

Numerose le realtà, le associazioni, i privati e gli enti che hanno sostenuto la spedizione, da Ceccarelli Group, che ha garantito il trasporto dei 90 bancali, fino a Confindustria Udine, che ha sostenuto economicamente il progetto.

Al confine tra Moldavia e Romania si è recato anche il comitato organizzativo composto da Olivier Emmanuel, direttore della Casa Famiglia Scrosoppi, e da Paolo Preziosa, consulente della Congregazione delle Suore della Provvidenza. Con loro anche Gianni Fulvi, presidente del Coordinamento nazionale delle Comunità per Minori, e Claudio Cescutti, fotografo freelance che ha raccolto materiale video per la realizzazione di un mediometraggio che sarà presentato nelle parrocchie friulane a inizio maggio.

La delegazione, rientrata da pochi giorni in Italia, ha già in programma un nuovo viaggio, per consegnare ulteriori aiuti e farmaci ai centri di accoglienza entro la fine di aprile.