Dal Castello al Palamostre, Udine rende omaggio ai nonni

Al mattino la premiazione dei “Nonni Più”, nel pomeriggio lo spettacolo e il gran finale con Orietta Berti. Mercoledì 2 ottobre la 50&Più di Udine, l’associazione dei pensionati del commercio, inserita in un sistema associativo e di servizi nato e cresciuto all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia, organizza la nonna edizione della festa dei nonni.

Alle 11 in Castello il presidente Guido De Michielis premierà i vincitori del concorso dei nonni friulani più buoni, più simpatici, più generosi, più divertenti, più affettuosi nei tre settori dell’economia, dello sport e del volontariato. Quest’anno gli oltre mille votanti hanno assegnato il riconoscimento a Gianni Arteni, Daria Bon e Achille Del Bianco. Non mancherà il premio “speciale” a Giorgio Celiberti, pittore e scultore cui la 50&Più farà, nell’occasione, i più calorosi auguri per il prossimo novantesimo compleanno.

Alle 17.30 ci si sposta al Palamostre per le esibizioni della Soul Orchestra, del Mago Deda, della giovane cantante Miriam, della Broadway Dance Studio. Prima di Orietta Berti spazio anche alla lettura della poesia di Angelica e al cantautore Cionfoli, noto per un paio di partecipazioni sanremesi negli anni Ottanta.

A sostenere la manifestazione, con la 50&Più, anche Comune di Udine, Udine Musei, Udine Città Sane, Fondazione Friuli, Camera di Commercio di Pn e Ud, Confcommercio imprese per l'Italia, Gruppo Ferri, Arteni group, Apoteca natura, Cussigh Bike, Grattoni 1892, Ronco Ascensori, Abaco Viaggi, Unicef, Astoria Hotel Italia.