Dal Friuli una lettera nello spazio

C’è anche un pezzo di Friuli nella missione spaziale Blue Origine, lanciata dal miliardario Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Protagonista della storia è Francesco Ros, giovane di Travesio già salito, negli scorsi anni, agli onori delle cronache per le sue battaglie a favore della connessione Internet per tutti fino alla stesura di una Costituzione europea (apprezzata anche dal Capo dello Stato), passando per l’istituzione di un Nobel per i disabili e all’impegno per i diritti degli animali, arrivato fino a Papa Francesco.

Francesco, appassionato di economia e computer, ha partecipato al progetto Club for the Future dell’azienda di Bezos che, il 21 luglio, ha varcato in prima persona i confini del cielo per inaugurare la nuova era del turismo spaziale.

Prima del volo, infatti, lo stesso razzo è stato utilizzato per un test speciale, nel quale sono state spedite nello spazio un insieme di lettere degli aderenti al club, una fondazione la cui missione è ispirare le generazioni future a perseguire carriere in Stem e aiutare a inventare il futuro della vita nello spazio. “Ognuno era libero di scrivere una breve frase filosofica su come il turismo spaziale avrebbe potuto contribuire a cambiare l'umanità”, racconta Francesco Ros. “In Friuli, da quanto so, sono stato l'unico ad aderire al Club e a inviare il mio messaggio nello spazio. Poi, ho ricevuto a casa la lettera timbrata da Blue Origin che certifica la spedizione oltre i confini del cielo”.

“Io ho voluto lasciare un messaggio di positività (nella foto), in sostanza che i prossimi anni possano essere di buon auspicio per la ricerca spaziale ma anche che permettano di farci apprezzare il cosmo nella sua interezza e, quindi, rafforzare il concetto di pace tra i popoli”, conclude Ros.