Dal mare ai monti, la nascita di Gesù

Il Friuli Venezia Giulia si prepara alle feste con oltre 4mila presepi per un Natale tra fede e tradizione. E’ impossibile elencarli tutti, ma ecco alcuni esempi.

A Grado sono oltre 200 le Natività che saranno esposte al cinema Cristallo in viale Dante Alighieri, alla Casa della Musica in piazza Biagio Marin, sul porto Mandracchio con il presepe galleggiante e nelle vie e calli del centro, oltre che nelle frazioni, ad Aquileia e a Terzo di Aquileia. Da segnalare il presepe dell’associazione Graisani de Palù in Campo dei Patriarchi, che riproduce fedelmente un isolotto della laguna e colloca la natività all’interno di un tipico casone. Appuntamento fra i più attesi del Natale, il grande Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro festeggia la 16a edizione.

Attrazione centrale del calendario di appuntamenti natalizi del centro balneare, è organizzato dall’Associazione Dome Aghe e Savalon d’Aur, con il sostegno della Città di Lignano. La maestosa opera in sabbia sarà visitabile tutti i fine settimana fino al 2 febbraio nella tensostruttura collocata a ridosso della Terrazza a Mare.

A Poffabro il presepe tra i presepi si conferma uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati: oltre 150 realizzazioni che si affacciano da finestre, ballatoi e dagli angoli più segreti per dare vita a uno spettacolare museo a cielo aperto nel caratteristico borgo, uno dei più belli d’Italia.

La tradizione non manca a Cornino per il Natale subacqueo, dove la sera del 24 dicembre, dopo la Santa Messa celebrata sulle sponde del lago, da 46 anni i sub dell’Associazione friulana subacquei s’immergono in acqua per far emergere dai fondali la statua di Gesù.

Nel capoluogo giuliano, il museo del Presepio di Trieste, aperto tutto l’anno, espone circa 900 opere che testimoniano le varie interpretazioni della Natività in Italia e nel mondo.

A questi si aggiungono il presepio in movimento “storico con voce narrante” a Selz, allestito nell’antica chiesetta di Santa Domenica a Ronchi dei Legionari, e il presepe vivente di Corgnolo, allestito nei dintorni della chiesa parrocchiale che si estende per ben 15mila metri quadri.