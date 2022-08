Dalila Cipolla è Miss Miluna Friuli Venezia Giulia

Dalila Cipolla, 23 anni di Fiume Veneto si è aggiudicata ieri sera a Claut il titolo regionale di “Miss Miluna Friuli Venezia Giulia” che le consente l’accesso alle prefinali nazionali dell’ottantatreesima edizione di “Miss Italia”.

Dalila è impegnata nella gestione dell’e-commerce del suo brand di calzature e sogna di intraprendere una carriera nel mondo del cinema, motivo che l’ha spinta a iscriversi a “Miss Italia”.

22 le concorrenti che si sono date appuntamento nella bella cornice di Piazza San Giorgio per questa finale, presentata da Michele Cupitò, organizzata dal Comune di Claut con la regia di Paola Rizzotti dell’agenzia “modashow.it” esclusivista di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia.

Sul palco Dalila è stata premiata dal Sindaco di Claut Gionata Sturam che ha portato il saluto al numerosissimo pubblico presente, dall’Assessore Chiara Barzan e dal canoista, medaglia d’oro nei Giochi Olimpici del 2012 a Londra, Daniele Molmenti.

In attesa della finalissima di “Miss Friuli Venezia Giulia” in programma sabato 3 settembre al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro, le prossime finali regionali si terranno giovedì 18 agosto alle 18, al Parco Termale “Riviera Resort” di Lignano Sabbiadoro (Ud) dove si eleggerà “Miss Sport Givova Friuli Venezia Giulia”; venerdì 19, alle 21, in diretta dagli studi di Telefriuli si assegnerà il titolo di “Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia”, mercoledì 24 agosto all’Isola Augusta di Palazzolo dello Stella in palio la fascia di “Miss Kissimo Biancaluna Friuli Venezia Giulia” mentre venerdì 2 settembre a Cordenons si sarà la volta della proclamazione di “Miss Rocchetta Friuli Venezia Giulia” e “Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia”.

La vincitrice di ogni finale regionale accederà alle Prefinali Nazionali di “Miss Italia”. Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook e Instagram di “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.