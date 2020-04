Dall'Arma un dono speciale all'ospedale di Udine

Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Udine hanno donato 90 uova di Pasqua con il logo dell’Arma all’Azienda Sanitaria Integrata del Medio Friuli, oggi rappresentata dal Direttore Generale, Massimo Braganti, che ha ritirato il presente degli uomini della Benemerita.

Quale simbolo della vicinanza morale dei militari della Compagnia di Udine alle donne e agli uomini in camice e per il profondo legame che unisce le due istituzioni, soprattutto in un momento di emergenza come quello attuale, i Carabinieri hanno deciso di donare un presente sia ai bambini meno fortunati, che durante le vacanze pasquali saranno ricoverati negli ospedali di Udine e San Daniele del Friuli, sia al personale sanitario che è maggiormente impegnato a fronteggiare l’emergenza sanitaria (soprattutto nei reparti di infettivologia, terapia intensiva, pronto soccorso, diagnostica ed, ovviamente, pediatria).

Per tale ragione, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie imposte dalle normative di settore, questa mattina, prima a Udine e poi a San Daniele del Friuli, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Integrata del Medio Friuli ha ricevuto le uova di Pasqua con il logo dell’Arma dei Carabinieri destinate ai bambini e al personale dipendente.

Un piccolo gesto con cui i militari dell’Arma di Udine hanno voluto, ancora una volta, rappresentare la loro vicinanza, fattiva e quotidiana, ai cittadini, alla comunità ed al mondo dei sanitari.