Gentium Academia Florum Artis – Accademia delle arti dei fiori A.P.S. in collaborazione con il Comune di Sagrado propongono venerdì 18 marzo alle ore 18.00, presso la Sala Polifunzionale “Sergio Ferlan”, retrostante al Municipio di Sagrado, la conferenza dimostrativa “Dall'equinozio alla Pasqua: fiori e tradizioni delle antiche genti”, condotta da Rossella Biasiol, Maestro d'Arte Floreale.

L’evento viene realizzato nell’ambito del Progetto “LUNGO IL SENTIERO DELLA ROSA”, che promuove la cultura dei Fiori in Friuli Venezia Giulia vista attraverso secoli, invasioni, dominazioni, confini che variano, tradizioni e culture degli abitanti che si trasformano.

Il Friuli Venezia Giulia è una splendida regione a statuto speciale appartenente all’Italia del Nord Est; la sua posizione geografica rende questo territorio unico e particolarmente ricco dal punto di vista storico e delle tradizioni collegate alla cultura dei fiori, ossia il loro uso utilitaristico, simbolico ed estetico per omaggi, celebrazioni e riti.



La Cultura dei Fiori è viva da secoli nella nostra Regione: l'uso dei fiori si collega al sorgere di avanzati sistemi di agricoltura, alle invasioni e alle dominazioni di nuovi popoli che trasformano confini e abitudini delle genti, allo sviluppo delle stratificazioni sociali e al consumo di beni di lusso.Si fonda su una tradizione sia orale che scritta e si articola secondo lo sviluppo del commercio e dei sistemi di comunicazione, ma incontra anche ostacoli come il rifiuto ad esempio da parte della Chiesa.Lungo il Sentiero della Rosa, attraverseremo il territorio regionale e i popoli che lo hanno vissuto che ci accompagneranno attraverso tradizioni, usi e costumi di erbe e fiori, vivi ancora oggi.Durante la conferenza dimostrativa “Dall'equinozio alla Pasqua: fiori e tradizioni delle antiche genti”, che sì terrà a Sagrado venerdì 18 marzo alle ore 18.00, conosceremo gli elementi e i simboli che venivano usati dalle antiche popolazioni per decorare le case, le stalle, gli ingressi, i luoghi di culto in occasione dei festeggiamenti per il risveglio della natura con l'arrivo della Primavera.Ci sono inoltre dei simboli collegati alla Pasqua, vedi ad esempio i conigli, gli uccellini, le farfalle, le uova, che ancora oggi andiamo ad inserire nei centrotavola o nelle coroncine che si appendono alle porte delle case. E poi ci sono i fiori che portano bellezza ed energia nuova con le loro fioriture.A conclusione della conferenza, ci sarà anche l’occasione di vedere come si crea un centrotavola che ci accompagna al Tempo di Pasqua.La partecipazione all’evento è libera e gratuita. L'evento si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative per la prevenzione anti Covid-19. I partecipanti devono essere in possesso di certificazione c.d. Green Passs rafforzato e di mascherina FFP2.Per maggiori informazioni potete contattare telefonicamente l’Ufficio Cultura del Comune di Sagrado al numero 0481 960674, interno 4.