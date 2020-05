Dall'Università di Shandong mascherine per la Questura di Udine

Questa mattina in Questura a Udine sono state recapitate mille mascherine chirurgiche da destinare al personale della Polizia di Stato impegnato nelle attività di contenimento alla diffusione del Covid-19. La consegna dei dispositivi individuali al Questore Manuela De Bernardin, accompagnata dal Dirigente la Divisione Polizia Anticrimine Stefano Pigani, è stata effettuata da Michele Florit e Mauro Pozzana, rispettivamente Presidente e Responsabile delle Attività Internazionali dell'Accademia delle Belle Arti Tiepolo di Udine, che nell'ambito dei propri progetti anche quest'anno annovera la presenza di duecento studenti cinesi, arrivati in città a novembre e una quarantina dei quali, allo scoppio dell'epidemia, hanno fatto rientro in patria nei modi più avventurosi.

Le mascherine sono frutto di una donazione dell'Università di Shandong, una provincia costiera di circa 100 milioni di abitanti nella zona settentrionale della Cina, seconda per popolazione e terza per Pil tra le province cinesi, a conferma dei crescenti legami culturali e commerciali tra i due Paesi.

Da quella zona, ricca di gruppi manifatturieri, proviene una parte degli studenti attuali, che hanno scelto l'Italia come ambita meta per gli studi su arte e design, e l'Ateneo ha voluto far sentire la propria vicinanza alla città di Udine, con la donazione dei dispositivi che l'Accademia sta distribuendo a vari enti istituzionali o di volontariato.