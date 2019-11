Intelligenza Artificiale e 5G

E-Health & Genomics, Smart Mobility, Energy e Industria 4.0: quali sono gli scenari futuri del mercato dell’AI e del 5G? In che modo la genomica, l’epigenomica e il mondo delle startup sono connesse all’AI?



Area Science Park di Trieste, il 7 novembre, dalle 9.00 alle 13.00 a Palazzo Mezzanotte, sarà tra i protagonisti dell’evento, organizzato in collaborazione con Le Fonti, sarà l’occasione per conoscere e analizzare best practices di applicazione di Intelligenza Artificiale e delineare alcune delle possibili sinergie tra AI e 5G.



Due le tavole rotonde che vedono il sistema Area Science Park protagonista. La prima, intitolata Le Innovazioni di AI nel Medicale: Genomica ed Epigenomica, vede la partecipazione di Stephen J. Taylor (Direttore Servizio Innovazione e Sistemi Complessi, Area Science Park), Andrea Paolini (Direttore Generale, Fondazione Toscana Life Sciences), Salvatore Oliviero (Principal Investigator, IIGM) e Barbara Zavan (Professore Associato Dipartimento Scienze Mediche, Università di Ferrara).



Alla seconda tavola dal titolo Dalla Modellizzazione al Neuromarketing: l’AI come Key Business Driver parteciperanno: Fabrizio Rovatti (Amministratore Unico, Innovation Factory, in-house Area Science Park), Carlo Poloni (Presidente, Esteco) e Valentino Pediroda (Co-founder e CEO, Modefinance).



L’evento sarà moderato dal giornalista e scrittore Alan Friedman. Le tavole rotonde saranno precedute dai keynote speech del Presidente di Area Science Park, Sergio Paoletti, e del Direttore Generale Stefano Casaleggi.



Al link il programma completo dell’evento e il modulo per iscriversi.