Dalla Germania un inatteso regalo per Lignano

Mascherine, disinfettanti, guanti, dolcetti per i bambini e, in particolare, una mascherina in tessuto raffigurante il logo del Comune di Lignano Sabbiadoro al centro di una bandiera italiana. Questo il contenuto di un pacco speciale recapitato, dalla Germania, al sindaco Luca Fanotto.

Il dono arriva dal signor Eckhard Große-Dresselhaus, turista tedesco che, da 62 anni, trascorre le sue vacanze nella località balneare friulana, che considera come la sua seconda casa. Accanto ai regali, è arrivato a destinazione anche un importante messaggio di solidarietà; dal testo traspare un profondo affetto nei confronti di Lignano e della sua comunità. Questo gesto così singolare è dettato da una sofferenza comune per questi tempi difficili e un pensiero particolare è stato dedicato ai più piccoli, a cui ha fatto recapitare dolcetti e caramelle.

“Questo pensiero mi ha veramente commosso", commenta il sindaco Fanotto in un video messaggio in tedesco. "Ringrazio di cuore il signor Eckhard Große-Dresselhaus per questo gesto denso di significato e che ha suscitato nella nostra Comunità un grande sentimento di gratitudine e riconoscenza. Il successo di Lignano negli anni come località turistica lo si deve anche ai preziosi ospiti di lingua tedesca. Spero di poterlo incontrare questa estate, per ringraziarlo personalmente”.

Intanto il Comune ricambia questo gesto regalando al generoso cittadino tedesco un’opera rappresentativa del Faro Rosso come simbolo di una nuova luce per la prossima stagione.