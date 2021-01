Dalla Messa del Tallero e dello Spadone un messaggio di speranza

Meno fasti, meno solennità, ma non meno partecipazione. Così si sono svolte la messa del Tallero, questa mattina nel duomo di Gemona del Friuli, e quella dello Spadone, a Cividale. Entrambe le storiche celebrazioni si sono tenute senza i tradizionali cortei storici, annullati a causa delle disposizioni anti-Covid.

COSI' A GEMONA. "Anche quest'anno, pur rispettando le doverose regole di distanziamento, Gemona ha rinnovato durante questa tradizionale celebrazione i valori che saldano le fondamenta della comunità gemonese e di tutta quella regionale. In questi tempi così difficili momenti come questi assumono un significato ancora più profondo. La cerimonia del tallero è un simbolo, un segno di ringraziamento, e noi lo raccogliamo come un impegno, rivolgendo in questa pandemia un pensiero e un grazie a tutti gli operatori sanitari che si sono sacrificati e continuano a farlo per il bene comune". Lo ha sottolineato l'assessore regionale Barbara Zilli.

Una cerimonia, celebrata da monsignor Valentino Costante, senza essere preceduta dal corteo storico lungo le caratteristiche vie medioevali della cittadina, durante la quale il sindaco Roberto Revelant ha offerto nelle mani dell'arciprete il simbolico un tallero d'argento come segno di sottomissione del potere temporale a quello spirituale.

Sulla piazza antistante il sagrato del duomo, i comitati in difesa del futuro dell'ospedale della cittadina pedemontana hanno esposto uno striscione per chiedere la riapertura del presidio. Zilli ha ribadito che "il progetto sull'ospedale di Gemona è ben tracciato nella legge regionale di riforma sanitaria e riprenderà, come assicurato dalla Giunta, a grandi passi non appena questa situazione pandemica terminerà. Un'emergenza in cui - ha aggiunto Zilli - il nosocomio gemonese sta facendo la sua parte per dare servizi e risposte non solo ai cittadini di questo territorio ma anche della regione tutta".

Ad affermare l'importanza del rito, "a cui non si può venir meno e che ha spinto la comunità gemonese a ritrovarsi comunque" perché neppure il Coronavirus era giusto interrompesse, sono stati monsignor Valentino Costante e il sindaco Revelant. Della stesa opinione i rappresentanti della Regione, ovvero il presidente dell'Assemblea legislativa, Piero Mauro Zanin, presente alla cerimonia nella pieve di Santa Maria Assunta.

"La comunità friulana ha bisogno di simboli e di speranza, in questo momento particolarmente difficile - ha detto Zanin -. Le manifestazioni tipiche del nostro territorio, legate a tradizione e cultura, sono fondamentali per quel senso di futuro di cui tutti necessitiamo non solo per sconfiggere questa pandemia, ma specialmente per ripartire dopo di essa. Ed è un segno farlo in questo duomo, simbolo esso stesso della ripartenza dopo la distruzione del terremoto del '76".

"La terza fase si può e si deve fare, e il Consiglio regionale è pronto ad accettare e a vincere questa sfida", ha affermato il presidente Zanin, fermamente convinto anche di un'altra cosa, che "teatri e cinema sono luoghi dove, con le dovute attenzioni, a cominciare da distanziamento e mascherina, ci si può recare in sicurezza. Perché non va interrotto quel filo importante per tutti noi, anche da un punto psicologico e di formazione, di poter fruire della cultura e degli spettacoli, oltre che per dare una risposta a coloro che lavorano in questo settore e che da mesi hanno visto azzerata la propria attività".

Tema un po' diverso quello della scuola: "Anch'io sono convinto che debba svolgersi in presenza - ha ribadito Zanin -, che i nostri ragazzi, come tutti noi, debbano tornare alla normalità, ma questo deve avvenire con la certezza che non ci siano contagi prima e dopo le lezioni. Perché le scuole sono sicure, ma gli assembramenti all'entrata e in uscita possono creare un problema e sarebbe gravissimo aprire gli istituti per doverli richiudere subito dopo".

COSI' A CIVIDALE. Nel duomo di Cividale si è rinnovata la tradizione dello Spadone. Il particolare rito liturgico prevede che il Diacono saluti i fedeli impugnando con la mano destra la spada e con la sinistra l'Evangeliario (simboli del potere temporale e spirituale del Patriarca). Nel tempo, diversi storici hanno cercato di svelare il mistero che avvolge quest’antica cerimonia con diverse interpretazioni: la tesi più accreditata attribuisce alla cerimonia il doppio significato liturgico e politico, in quanto celebrata dal Patriarca all’atto del suo insediamento.

Quest’anno, vista la situazione pandemica, non ci sono stati posti riservati (tranne che per le autorità), ma tutti hanno potuto partecipare liberamente alla cerimonia - trasmessa anche in streaming - fino al numero di persone consentito dalle norme. Non sono state organizzate, invece, né la tanto seguita Rievocazione storica dell’entrata a Cividale di Marquardo von Randeck, né le tradizionali animazioni medievali nel centro città; annullata anche la Fogarissa di Grupignano.

Monsignor Livio Carlino, durante la sua omelia, ha ricordate le vittime della casa di riposo della Città Ducale con dure parole nei confronti della gestione sanitaria. “Sono più importati le normative o le vite umane?”.

"Più che mai la Messa dello spadone di quest'anno pone al centro l'attenzione che tutti dobbiamo avere nei confronti delle persone più deboli e come sia necessario proteggerle e prendersi cura di loro. L'esempio di Cividale, così come in altri luoghi del Fvg, con la casa di riposo e con il presidio ospedaliero, dimostrano la necessità di un rafforzamento della sanità territoriale, proprio per garantire a tutti cure e diritto alla salute". A dirlo è la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro a margine della Messa dello Spadone alla quale ha partecipato.

"Emblematico e toccante è stato il ricordo, durante il rito religioso, dei molti anziani che risiedevano nella casa di riposo di Cividale e che purtroppo hanno perso la vita durante questa tremenda pandemia". Infine, ricorda Santoro, "in Consiglio regionale ribadiremo ancora una volta la necessità di ripristinare i servizi sanitari territoriale, non solo a Cividale, ma in tutti gli altri presidi che hanno subito un depotenziamento".

"La Santa Messa quest'anno ha un significato ancora più profondo per la comunità cividalese: le tradizioni religiose e civili ci uniscono e ci danno forza nei momenti difficili. L'insegnamento del rito sacro, impartito nelle circostanze eccezionali che stiamo attraversando, ci mette in primo piano la vita umana, soprattutto quella dei fragili e degli anziani. Raccogliamo questo monito e facciamo tesoro dell'indicazione di una strada di solidarietà, impegno e umanità". È la dichiarazione del leader dell'opposizione di centrosinistra nel Consiglio comunale Fabio Manzini, che ha seguito in streaming la Messa dello Spadone, che si tiene il giorno dell'Epifania nella Città Ducale.

"Torneremo a sollecitare il sindaco - aggiunge Manzini - affinché chieda urgentemente alla Regione il ripristino dei servizi dismessi presso il presidio ospedaliero cittadino, per evitare di trovarci impreparati di fronte a una recrudescenza dell'ondata pandemica e - conclude - fornire un supporto necessario anche agli ospiti della casa di riposo".