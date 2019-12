Dalle neuroscienze all’arte, Leonardo e la vecchiaia

Quali sono i segreti per invecchiare bene in una società dove la forza e l’estetica sono valori assoluti? Com’è cambiato il modo di rappresentare l’invecchiamento nell’arte, dal Rinascimento ad oggi? Partendo dal rapporto di Leonardo con la vecchiaia e dalla sua rappresentazione nell’arte nel quinto incontro di "Caffè corretto Scienza" si parlerà di cervello, centenari, capacità cognitive e rapporto dell’uomo con il decadimento naturale di se stesso. L’incontro, dal titolo “Dalle neuroscienze all’arte: la percezione dell’invecchiamento” si terrà a Monfalcone dalle 18 alle 20 presso la sala Gaber del Centro Giovani Innovation Young, in viale San Marco 70.

“Caffè corretto scienza”, rassegna itinerante di incontri di divulgazione scientifica, affronta argomenti medico-scientifici di forte attualità con un approccio multidisciplinare e non convenzionale. L'introduzione è a cura di Matteo Biasotto, docente di odontostomatologia e responsabile scientifico di questi innovativi incontri “seri ma non seriosi”, ideati dall’Università di Trieste, Dipartimento Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute, con l’apporto organizzativo e creativo di Bonawentura/Teatro Miela e finanziati dalla Regione.

Protagonisti della serata saranno Gabriella Marcon, docente di neurologia e lo storico dell’arte ed esperto vinciano Luca Caricato, che descriveranno l’invecchiamento sia dal punto di vista medico e biologico che artistico. Pierpaolo Battaglini, docente di fisiologia, modererà l’incontro, come sempre aperto al dialogo e allo scambio di opinioni con il pubblico.

L’introduzione semiseria alla serata - quasi un breve intervento di cabaret di divulgazione scientifica a tema leonardesco - e l’invito al pubblico a rispondere a un questionario on line (altro fiore all’occhiello della rassegna) saranno affidati al giovane ricercatore/attore del gruppo “Topi da laboratorio”, l’astrofisico, Thomas Gasparetto.

Caffè corretto Scienza è un’iniziativa di divulgazione scientifica aperta al pubblico organizzata dall’Università degli Studi di Trieste in partenariato con Comune di Pordenone, Comune di Sacile, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), Associazione Nazionale Volontari Lotta contro i Tumori (ANVOLT), Immaginario Scientifico e con la collaborazione organizzativa e artistica di Bonawentura/Teatro Miela. E’ un progetto di Trieste Città della Conoscenza, la rete che unisce le realtà delle ricerca triestina e promuove il dialogo fra scienza e cittadinanza.

Per i dettagli e il calendario completo degli appuntamenti consultare il programma su www.units.it e www.miela.it