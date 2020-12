Dalle Pro Loco del Torre Natisone un aiuto alle famiglie in difficoltà

Il gran cuore delle Pro Loco per chi è in difficoltà a causa della crisi economica generata dall’epidemia di Covid19 e donare loro un Natale più sereno. Il Consorzio tra le Pro Loco Torre Natisone - Tôr Nadison - Ter Nediža ha infatti avviato il progetto “Da Famiglia a Famiglia - Un aiuto concreto dalla famiglia delle Pro Loco alle famiglie del Friuli”, trovando il sostegno del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale tra le Pro Loco d’Italia (Unpli) e di singole Pro Loco.

I partner dell'iniziativa s'impegnano a raccogliere, dal 10 al 17 dicembre, le donazioni di qualsiasi entità monetaria sul conto



Banca Intesa San Paolo - Filiale di Buttrio

Codice IBAN: IT45 V030 6963 6931 0000 0000 180

Causale: Erogazione liberale per l’iniziativa “Da Famiglia a Famiglia”



Poi, in collaborazione con la catena di generi alimentari all'ingrosso Vivo Friuli, che applicherà un prezzo conveniente per far rendere al meglio la somma raccolta, saranno comprati generi alimentari di prima necessità. Gli alimenti saranno poi donati al, organizzazione no profit che aiuta 300 enti caritativi convenzionati, i quali“Noi Pro Loco del territorio - ha spiegato il presidente del Consorzio Torre Natisone- siamo come una “grande” famiglia, molto unita e sempre pronta ad aiutare il prossimo. In questo caso sono le tante “piccole” famiglie, anche nelle nostre comunità, che a causa di questa situazione difficile legata all’emergenza coronavirus non riescono più a provvedere al sostentamento. Purtroppo i casi sono in aumento, come ci hanno raccontato dal Banco Alimentare, al quale prima di procedere con l’acquisto dei beni chiederemo quali siano gli alimenti di cui c’è più bisogno. Chiunque donerà una cifra al progetto darà un aiuto concreto a chi è in difficoltà e contribuirà a regalare a grandi e bambini un Natale più sereno”.