Danieli all’European Best Engineering Competition

C’era anche la Danieli di Buttrio tra i partner dell’Ebec, l’European Best Engineering Competition che nei giorni scorsi a Torino ha visto misurarsi in finale team di giovani studenti di ingegneria in arrivo da 18 Paesi. La gara internazionale ha visto l’azienda friulana assieme a Skoda giudice della cosiddetta prova di Team Design, mentre Avio Aero, ABB, FCA e Eaton hanno valutato i Case Studies.

La sfida ha visto prevalere la squadra polacca nel Team Design, mentre tra i Case Studies il Belgio è entrato nelle prime tre posizioni in tre prove su quattro. Il vincitore globale è stato invece il team russo.

Per Danieli e Danieli Academy l’evento è stata un’occasione per far conoscere le attività del Gruppo alla platea di studenti in gara e di raccogliere ben 116 curricula, per i quali potranno essere organizzati tirocini ad hoc.