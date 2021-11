L'IIS Leopardi Majorana di Pordenone ospiterà fino al 12 novembre la mostra “Dante e l’ammirazione della realtà”, un Progetto di divulgazione scientifica promosso dall’Università degli Studi di Trieste, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e che ha tra i suoi diversi partner il nostro Istituto.



La ricorrenza dantesca ha fornito uno spunto per sviluppare un percorso interdisciplinare a carattere scientifico, superando la tradizionale divisione tra materie umanistiche scientifiche. Il progetto ha visto la collaborazione tra docenti di matematica, fisica e italiano e la partecipazione di circa 70 studenti dei diversi indirizzi del nostro liceo. A partire dall’analisi di alcune terzine della Divina Commedia presenti nei 10 pannelli della mostra, gli studenti hanno potuto approfondire con dei laboratori pomeridiani, temi matematici come la quadratura del cerchio e il calcolo combinatorio, fenomeni fisici come la rifrazione della luce, ma anche costruire con il legno macchine matematiche o potenziare le loro competenze digitali. La mostra, allestita nella sede centrale dell’Istituto, in Piazza Maestri del Lavoro, è costituita da dieci banner su cui sono riportate alcune terzine dantesche legate alla matematica e alla fisica, accompagnate dalla parafrasi, dalla traduzione in sloveno e in friulano e da alcuni cenni di spiegazioni scientifiche. La mostra è rivolta alle classi e ai docenti dell’Istituto, agli studenti delle scuole secondarie di I grado della nostra provincia e a quanti fossero interessati a conoscere alcuni aspetti scientifici dell’opera dantesca.



Gli studenti che hanno partecipato alle attività laboratoriali faranno da ciceroni, illustrando e approfondendo in modo interattivo con i visitatori i contenuti dei pannelli esposti Le visite guidate saranno svolte nel rispetto della normativa Covid-19. E’ necessaria la prenotazione. Gli studenti del nostro Istituto potranno visitare la mostra durante l’orario curricolare. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di I grado, accompagnati dai loro insegnanti, potranno visitare la mostra venerdì 5 Novembre e martedì 9 Novembre. Nei pomeriggi di giovedì 4 novembre e mercoledì 10 Novembre la mostra sarà aperta al pubblico esterno al nostro Istituto, che dovrà registrarsi ed esibire il green pass per accedere ai locali della scuola.