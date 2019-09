Danza e solidarietà protagoniste a Monfalcone

L'Asd e culturale Coppelia Danza di Monfalcone di via Romana 29, in concomitanza con il quinto Festival della Danza, in collaborazione con il Comune di Monfalcone, sabato 21 settembre organizza una conferenza dal titolo “Danza e Solidarietà” per gli alunni della scuola media “G. Randaccio”.

A tenere la conferenza sarà il dottor Stefano Donegà, grazie all'interessamanto del professor Franco Pagani, responsabile del gruppo di genetica molecolare presso l'ICGEB di Trieste (Area Science Park).



L'obiettivo è quello di diffondere la divulgazione scientifica e la condivisione delle ricerche cominciando dai giovani.

Le insegnanti di Coppelia Danza, Elisa e Manuela Tulliani, organizzano ogni anno al teatro di Monfalcone uno spettacolo di beneficenza dal titolo “Io ballo per Telethon”, il cui ricavato è destinato alla ricerca scientifica.



La caratteristica dell’associazione Coppelia Danza è quella di unire all’impegno artistico, quello sociale e umanitario, collaborando e partecipando a manifestazioni a sfondo benefico, nella convinzione che arte e scienza si possano coniugare per favorire il benessere sociale.