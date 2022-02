Darwin Day, scoprire l'evoluzione con un foglio di carta

Chi era Charles Darwin? Perché la sua teoria evoluzionistica è tanto importante per la scienza? In occasione del Darwin Day, domenica 13 febbraio alle 15.30, l’Immaginario Scientifico di Pordenone propone una visita speciale all'installazione 100mila anni in un foglio di carta.



In occasione del compleanno del naturalista inglese (nato il 12 febbraio 1809), i visitatori del museo potranno ripercorrere lo sviluppo della vita sulla Terra, dalla formazione a oggi, attraverso le diverse epoche geologiche, seguendo la linea tracciata dalla teoria dell'evoluzione di Darwin.



Le decine di migliaia di fogli di carta dell'installazione illustreranno in modo sorprendentemente evocativo ben 4,5 miliardi di anni di storia del nostro pianeta, mentre si evidenzieranno le tappe salienti della diversificazione delle specie e le strategie utilizzate dagli organismi vegetali e animali per colonizzare anche gli ambienti più estremi.



La visita rientra nel biglietto d'ingresso al museo.

Prenotazione consigliata, da effettuare online su www.immaginarioscientifico.it

È obbligatorio il Green Pass Rafforzato per i visitatori a partire dai 12 anni compiuti.